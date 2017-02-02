Единый билет: в Харьковской области появится проездной для льготников

Вслед за Харьковом и в области заговорили о едином проездном на все виды общественного транспорта. К такому решению чиновников подтолкнули льготники, которые начали жаловаться на перевозчиков, которые отказывают в бесплатном проезде. Теперь в ХОГА планируют подсчитать точное количество таких пассажиров и выдать им единый проездной билет. Новая система — уже в разработке, а для ее запуска потребуется 17 млн грн.

Подсчитать точное количество пассажиров льготного контингента в области пытались еще в декабре. Тогда в Змиевском и Волчанском районах на некоторых автобусных маршрутах установили электронные устройства для регистрации оплаты проезда, однако, чем завершились эти эксперименты, пока неизвестно.

Как рассказал первый зампредседателя ХОГА Марк Беккер, единый проездной билет разработают к лету. Им будут пользоваться все льготники, и в ближайшее время вопрос планируют вынести на рассмотрение сессии облсовета. "Это будет единая система, которая будет формировать и отслеживать все перевозки льготного контингента", — сообщил вице-губернатор. Компенсировать проезд таких пассажиров будут за счет местных бюджетов.

В районах мнения о планируемом новшестве разнятся: одни верят в эффективность нововведения, другие настроены пессимистично. Также в райгосадминистрациях нам рассказали, что с 2016-го компенсируют проезд льготников перевозчикам.

"Проблем с этим нет. Все льготники пользуются своим правом, мы заключаем договора с перевозчиками. По железной дороге вопрос решается со 100%-ной точностью. Там льготников отмечают и можно узнать, откуда и до какой станции они едут. Единый проездной больше нужен в городах, где есть разные виды транспорта, а также в пригородном транспорте Харькова", — рассказал "Сегодня" председатель Великобурлукской РГА Виктор Слыш. Чиновник опасается, что пассажиры-льготники свой электронный билет могут передавать людям, которые не имеют права на бесплатный проезд. Но такой сценарий возможен, если водители не будут проверять документы.

В Изюмской РГА к введению проездного относятся положительно. "Это поможет вести учет пассажиров-льготников и упростит взаимоотношения между перевозчиками и местными органами власти", — сказал первый заместитель главы Изюмской РГА Дмитрий Киян. Сейчас перевозчики каждый месяц предоставляют чиновникам акты выполненных работ по всем рейсам и маршрутам, а после проверки данных им начисляют компенсацию.

По словам районных управленцев, суммы на льготный проезд подъемные для местных бюджетов. В Изюмском районе автобусным перевозчикам выделяют порядка 140—160 тыс. грн в год, железнодорожникам — около 90 тыс. грн. Великобурлукскому району льготный проезд в автобусах обходится больше чем в 100 тыс. грн, такую же сумму выделяют и для поездок в электричках. В Изюмской РГА прогнозируют, что внедрение проездного и четкий учет позволит сэкономить, поскольку не все льготники пользуются транспортом ежедневно.

ПЛАНЫ ХАРЬКОВА



В этом году чиновники планируют ввести единый проездной и в Харькове. В мэрии уже разработали и приняли соответствующую концепцию, а по данным активистов "Харьковского антикоррупционного центра", создавать систему будет ООО "Финансовая компания "Платежный центр".