Эксперимент: американцы научат харьковчан хранить молчание

Вчера, 20:27

Запуск уникального проекта для Украины первые лица области, Нацполиции, общественники и адвокаты обсудили на круглом столе

Помогут американцы. Фото: kharkivoda.gov.ua
Помогут американцы. Фото: kharkivoda.gov.ua

В Харьковской области полицейские будут информировать людей о правах свидетелей, потерпевших и задержанных. Пилотный проект помогают реализовать представители посольства США, а протестируют на харьковчанах и жителях области. Правоохранители региона будут распространять специальные памятки, благодаря которым даже люди без юридического образования смогут понять, какие у них есть права в рамках того или иного процесса.

Необходимость в таком информировании есть. Это подтверждает исследование "Процессуальные гарантии задержанных лиц", которое провел Международный фонд "Возрождение". Лишь в 34% случаев задержанным сообщают об их праве хранить молчание. А 48% задержанных узнают о таком праве лишь после того, как правоохранители получили необходимые показания. И только в 1% случаев необходимую информацию задержанные получают сразу же.

Запуск уникального проекта для Украины первые лица области, Нацполиции, общественники и адвокаты обсудили на круглом столе. Участвовал во встрече и начальник отдела по правовым вопросам посольства США Кристофер Смит, который заверил, что после реализации проекта украинцы увидят высокие стандарты соблюдения прав человека и полицейской деятельности.

Губернатор Харьковской области Юлия Светличная также выразила надежду, что проект будет эффективным и приживется на территории других областей страны. Эксперимент продлится до 31 марта, в его рамках планируют не только осведомлять о правах жителей области, но и проводить ликбез в рядах самой Нацполиции. Будет проект удачным или нет, его инициаторы поймут во время мониторинга.

Кроме того, совместно с американскими партнерами в регионе реализуют проекты в сфере безопасности и улучшения качества админуслуг, а также по борьбе с коррупцией.
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Автор:

Максим Иванов

Источник:

"Сегодня"

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