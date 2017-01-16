Электротранспорт ударит по карманам жителей Харькова

Самые доступные виды общественного транспорта в Харькове вскоре могут подорожать. О вероятных неприятностях пассажиров начали информировать листовками, которые расклеивают в вагонах метро, троллейбусах и трамваях.

Как сказано в обращении от имени работников метрополитена и предприятий городского наземного электротранспорта, стоимость проезда в подземке должна вырасти с 3 до 4 грн. Проезд в трамваях и троллейбусах же будет обходиться в 3 грн, вместо нынешних 2,5 грн. Именно эти тарифы, говорят авторы обращения, позволят сделать транспортные предприятия безубыточными.

Такую меру транспортники называют вынужденной, дескать, увеличение фонда оплаты труда и обязательных отчислений, которые из-за повышения минимальной зарплаты до 3200 грн выросли в два раза, влекут дополнительные расходы. Кроме того, транспортные коммунальные предприятия исключены из списка организаций, для которых действуют тарифы на электроэнергию, как для населения, а это почти в два раза больше. Транспортники и чиновники ждут от горожан понимания, а решающее слово — за мэром. При этом в горсовете рассказывают, что просьбу транспортников рассмотрят на неделе.

На деле же харьковчане бурно отреагировали на такие новости: соцсети заполнили гневные комментарии. "Может, проезд и ерунда, но есть же еще оплата коммунальных услуг — около 2000 грн, столько же как минимум уходит в месяц на питание, а зарплаты у людей меньше 100 долларов. Повышение цен на проезд в этой ситуации — это копейка, которая гривню бережет", — пишет харьковчанка Светлана Ирха. А местный инженер Андрей Петренко уже подсчитал, что новые расценки на проезд выудят из кошелька дополнительно 60 грн. "Я пользуюсь и троллейбусом, и подземкой. В месяц нужно на проезд 220 грн, а в случае повышения эта сумма составит 280 грн", — говорит мужчина.

В поисках попутчиков

Вслед за электротранспортом может подорожать и проезд в маршрутках. Как рассказал нам руководитель фирмы-перевозчика Рафик Гадиров, "нынешняя стоимость проезда в маршрутках, с учетом двойного увеличения налога на зарплаты, ставит компании в тяжелые условия". Когда именно изменится стоимость билета, перевозчики не говорят, но многие харьковчане начинают подыскивать способы экономии на проезде. Все чаще в сети можно встретить объявления услуг попутчика. Их оставляют водители машин, которые подвозят на работу жителей своих районов, чтобы сэкономить на бензине. К примеру, комфортно и без давки можно каждое утро в будни добираться с улицы Велозаводской до Южного вокзала всего за 10 грн. Если же ехать на общественном транспорте, придется сделать минимум одну пересадку и потратить от 8 до 11 грн, в зависимости от видов транспорта. Так же можно добраться из Песочина в центр Харькова.