Герои Youtube-2016: ТОП видео Харькова (видео)

В уходящем году харьковчане чаще всего просматривали выходки мажора на Rolls-Royce, урок хороших манер для пьяницы, экзамен для копа и восхождение на Госпром

Стать участником нерядового происшествия и не попасть при этом в объектив видеокамеры в Харькове — задача непростая. В уходящем году местные пользователи сети залили в видеохостинг Youtube тысячи роликов, но лишь избранным удалось преодолеть отметку в 100 000 просмотров, а всего одному — в миллион. К счастью, в этом году нам не приходится писать о заснятых на камеру последствиях терактов и других несчастьях.

В 2016-м харьковчан более всего интересовали происшествия, связанные с патрульной полицией, причем героиней одного из топ-роликов стала экс-глава ведомства. Примечательно, что в центре двух самых рейтинговых записей стали мужчины подшофе, но оба происшествия в итоге должны послужить для них уроком.

ПЬЯНЫЙ МАЖОР ПРОТИВ ПОЛИЦИИ

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На самом просматриваемом ролике уходящего года запечатлены выходки пьяного водителя Rolls-Royce с российскими номерами возле станции метро "Научная". Очевидцы уверяли: мужчина садился за руль подшофе, и вызвали копов, но тот не сознался патрульным, что водил машину. При этом герой видео позволял хамские выпады в адрес правоохранителей, но те вели себя сдержанно. В итоге мажора лишили водительского удостоверения.

ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ. УЧИЛ ПЬЯНИЦУ МАНЕРАМ

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Харьковчанин прославился, поучив манерам невоспитанного мужчину на ул. Данилевского. Изрядно выпивший хам громко ругался, сидя на скамейке у детской площадки. Сделав несколько замечаний, парень взял нахала за воротник футболки и, волоча по асфальту, вытащил за пределы площадки, где играли дети.

КИЕВСКИЙ РУФЕР ПОКОРИЛ ТЕЛЕВЫШКУ

615 084 просмотров

Почетное место в тройке лидеров занял ролик киевского видеоблогера Паши Бумчика. Ранним летним утром экстремал забрался на самую высокую точку Госпрома — верхушку 45-метровой телевышки. Видео одновременно впечатляет своей красотой и щекочет нервы. В какой-то момент показалось, что парень легко может сорваться, ведь конструкция явно не предусмотрена для лазания без страховки. Столичный руфер был не первым, кто покорил телевышку Госпрома — два года назад харьковчанин Павел Иткин не просто проделал тот же путь, но и прикрепил на верхушке флаг Украины.

ГЛАВНЫЙ КОП ПРОВАЛИЛА "ЭКЗАМЕН"

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Экс-главе патрульной полиции Харькова Ольге Юськевич общественники устроили мини-экзамен. Оказалось, главный коп не знала, является ли задержание процессуальным действием. После этого на сайте президента появилась петиция с требованием уволить Юськевич, но необходимого количества подписей она не набрала.

ДРАЛИСЬ У ВЕЧНОГО ОГНЯ ЗА ЛЕНТЫ

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Возложение цветов к Мемориалу Славы 9 мая завершилось потасовкой. Конфликт вспыхнул после того, как молодежь с украинскими флагами не пускала к Вечному огню людей с георгиевскими лентами. В драке разбили нос копу.

ЖГЛИ АВТО ПОД ПРИЦЕЛОМ ВИДЕОКАМЕРЫ

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1 ноября на парковке по ул. Клочковской двое мужчин средь бела дня подожгли легковушку Honda Accord. Спустя две недели правоохранители задержали одного из пироманов, им оказался 36-летний житель Дергачевского района. Второй подозреваемый — в розыске.

ЖЕНЩИНА ПРЫГНУЛА С ДЕТЬМИ ПОД ПОЕЗД МЕТРО

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11 мая в Харькове 34-летняя мать с двумя детьми бросилась под поезд метро. Машинист поезда успел затормозить. Благодаря этому женщина и девочки — 10-ти и 7-ми лет — практически не пострадали – они оказались в углублении между рельсами. А августе Дзержинский райсуд Харькова принял решение по делу 34-летней женщины, которая прыгнула вместе с двумя детьми под поезд метро. По информации руководителя местной прокуратуры Екатерины Швецовой, согласно результатам судебно-психиатрической экспертизы, подсудимой необходимо лечение. Поэтому сторона обвинения настояла на том, чтобы суд вынес решение направить женщину на принудительное лечение в психиатрической больнице под усиленным присмотром.

ПЕСЕННЫЙ ФЛЕШМОБ НА РЫНКЕ

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Артисты Харьковского академического театра музыкальной комедии устроили песенный флешмоб. В здании Центрального рынка артисты исполнили рождественские песни "Щедрик" и "Ой, радуйся, земле!" Флешмоб стал неожиданным для покупателей, многие наблюдали за исполнителями с улыбкой.