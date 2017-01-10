Госслужащие харьковской мэрии решили подзаработать: чем все закончилось (видео)

Харьковских чиновников подозревают во взяточничестве. Как сообщили в областной прокуратуре, двое госслужащих – вместе с директором частной юридической фирмы – требовали у предпринимателя 30 тысяч гривен, чтобы незаконно продлить договор аренды помещения.

Госслужащие харьковской мэрии решили подзаработать. Вместо того чтобы по истечении срока выселить из арендованного помещения предпринимателя, предложили ему продлить договор. 30 тысяч гривен бизнесмен должен был заплатить разово. И плюс – ежемесячный взнос за 250 квадратных метров нежилого помещения в коммунальной собственности.

Как сообщили в прокуратуре, действовала целая схема, в которой участвовали сотрудник мэрии, работник исполнительной службы и директор частной юридической фирмы. Последнего задержали с поличным – ему передавали третью часть первого платежа.

"Указанные чиновники предложили решить вопрос, и для этого предоставили контакты третьего лица. Им оказался руководитель одной из юридических фирм города Харькова. Когда предприниматель связался с этим человеком, то уже этот человек предложил продлить аренду на нелегальной основе. Решение этого вопроса стоило 30000 гривен первого взноса и затем ежемесячно 6000 гривен", – сказала Вита Дубовик, пресс-секретарь прокурора Харьковской области.

Утром следователи обыскали жилье и рабочие кабинеты чиновников и изъяли документы.

Сегодня прокуратура должна объявить фигурантам дела о подозрении, а в течение трех суток избрать меру пресечения.

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