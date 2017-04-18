Харьков и область засыпало снегом

В регион пришло резкое похолодание с осадками

В Харькове и области сегодня похолодало. Также с утра в областном центре и разных районах региона начал идти снег. Жители активно выкладывают фото заснеженных улиц в соцсетях.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, ночью в Харькове ожидается мокрый снег, завтра днем – дождь с мокрым снегом.