Харьков и область засыпало снегом
В регион пришло резкое похолодание с осадками
Харьков засыпало снегом. Фото: соцсети
Харьков засыпало снегом. Фото: соцсети
Харьков засыпало снегом. Фото: соцсети
Харьков засыпало снегом. Фото: соцсети
В Харькове и области сегодня похолодало. Также с утра в областном центре и разных районах региона начал идти снег. Жители активно выкладывают фото заснеженных улиц в соцсетях.
По прогнозу Украинского гидрометцентра, ночью в Харькове ожидается мокрый снег, завтра днем – дождь с мокрым снегом.
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