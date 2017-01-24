В этом году Харьков примет чемпионат Европы по боксу среди мужчин. Как сообщил начальник пресс-службу Федерации бокса Украины Александр Подаваленко, соответствующее решение приняла Европейская конфедерация бокса.

"Буквально час назад мы получили письмо, в котором сообщается, что право провести чемпионат получила Украина, а именно Харьков. На проведение этого спортивного форума также претендовали Россия и Турция", – уточнил Подаваленко.

По его словам, в боксерской конфедерации, вероятно, учли, что у Украины есть опыт проведения чемпионата мира среди молодежи, чемпионат Европы среди юниоров, Кубок Европы.

Также в Харькове в прошлом году на высоком организационном уровне прошла матчевая встреча с участием "Украинских атаманов" во Всемирной серии бокса.

Добавим, что чемпионат Европы по бокса среди мужчин 2017 года пройдет с 14 по 26 июня.