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Харьков примет чемпионат Европы по боксу http://www.segodnya.ua/img/article/7912/54_main.1485259184.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7912/54_tn.1485259184.jpg Харьков Заявка Украины на проведение турнира обошла российскую и турецкую

Харьков примет чемпионат Европы по боксу

Сегодня, 13:57

Заявка Украины на проведение турнира обошла российскую и турецкую

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В этом году Харьков примет чемпионат Европы по боксу среди мужчин. Как сообщил начальник пресс-службу Федерации бокса Украины Александр Подаваленко, соответствующее решение приняла Европейская конфедерация бокса.

"Буквально час назад мы получили письмо, в котором сообщается, что право провести чемпионат получила Украина, а именно Харьков. На проведение этого спортивного форума также претендовали Россия и Турция", – уточнил Подаваленко.

По его словам, в боксерской конфедерации, вероятно, учли, что у Украины есть опыт проведения чемпионата мира среди молодежи, чемпионат Европы среди юниоров, Кубок Европы.

Также в Харькове в прошлом году на высоком организационном уровне прошла матчевая встреча с участием "Украинских атаманов" во Всемирной серии бокса.

Добавим, что чемпионат Европы по бокса среди мужчин 2017 года пройдет с 14 по 26 июня.
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Автор:

Максим Иванов

Источник:

"Сегодня"

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