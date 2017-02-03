Харьков в смартфоне: самые интересные приложения

Харьковчане давно стали активными пользователями сети, оплачивая онлайн коммунальные услуги и следя за происходящим на улицах посредством веб-камер. "Сегодня" сделала подборку полезных бесплатных приложений для смартфона, которые помогут сориентироваться в новых названиях улиц, составить наиболее удобный маршрут для поездок по городу и оставить жалобу коммунальщикам.

Недавно в городе заработали новые электронные сервисы, которые помогают не только сэкономить время, но и найти работу. К примеру, в облцентре занятости можно записаться в электронную очередь, создать видеопрезентацию и даже воспользоваться "конструктором резюме". "Предоставив краткие ответы на наши вопросы, человек получает готовое резюме на электронный адрес", — говорят разработчики.

Для этого пользователю достаточно следовать простой инструкции: заполнить форму с информацией о себе и ответить на несложные вопросы. В мэрии также решили облегчить жизнь частным предпринимателям, которые массово сворачивают работу. На прием в Центр предоставления админуслуг можно записаться через электронную очередь, заполнив форму на сайте dozvil.kh.ua.

Регистраторы предупреждают: оставлять нужно точные данные. "Заявителю откажут в приеме документов, если он записался под другой фамилией или пришел вместо друга", — говорит директор департамента регистрации Олег Дробот.

"АКТИВНЫЙ ХАРЬКОВЧАНИН"

С помощью приложения для смартфонов горожане в несколько кликов могут оставлять свои предложения городскому голове в виде петиции с предложением что-то изменить в городе. Также есть возможность просмотреть другие инициативы харьковчан.

"ХАРЬКОВ НОВО". ПОИСК АДРЕСА

Это приложение появилось в открытом доступе после активной декоммунизации. В нем нет лишнего функционала, но программа в считанные секунды поможет отыскать новые и старые названия улиц, переулков, площадей и скверов.

EWAY. СОСТАВЛЯЕМ МАРШРУТ

Благодаря этому сервису можно в считанные минуты составить маршрут проезда городским транспортом, узнать, сколько метров нужно пройти до ближайшей остановки. Создатели внесли в базу 271 маршрут по городу.

"1562". АВАРИИ И ЖАЛОБЫ

Благодаря этому сервису харьковчане могут посмотреть, где в связи с ремонтом или коммунальной аварией перекрыта дорога, в каком доме нет воды. Кроме того, пользователь может оставить заявку для коммунальщиков и следить за ее выполнением.

"ПРОКУРАТУРА ОБЛАСТИ"

В смартфоне харьковчан есть даже обвинители. Благодаря спецприложению можно узнать новости областной прокуратуры и позвонить в службу доверия. Также в пару кликов можно отыскать телефоны и адреса электронной почты прокуроров области.

"БАНКИ ХАРЬКОВА". ПОМОЩЬ КОШЕЛЬКУ

Если вам срочно нужно отыскать банкомат либо отделение банка, можно воспользоваться этим приложением. Здесь указан не только адрес и время работы, но и расстояние, на котором находится объект. Радиус поиска можно регулировать.

"РАБОТА В ХАРЬКОВЕ". ВАКАНСИИ И РЕЗЮМЕ

Поиск работы существенно может облегчить сервис с сотнями предложений для соискателей. Вакансии в приложении ежедневно обновляются, а удобная кнопка "Предложить резюме" позволит выйти на связь с работодателем.

"ПОКАТУХИ ХАРЬКОВ". МАРШРУТ ДЛЯ БАЙКОВ

Это приложение предлагает велосипедистам интересные маршруты для покатушек в городе и области с достопримечательностями и километражом. Кроме того, создатели нанесли на карту координаты источников воды и промаркировали родники, колодцы и фонтаны.