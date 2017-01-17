Харьков вошел в ТОП-10 самых криминальных городов Европы

В вопросах учитывалась безопасность на улицах города днем и ночью, риск ограбления дома, угона машины, нападения на улице и т.п.

Харьков вошел в десятку наиболее криминальных городов Европы по версии Numbeo. Рейтинг опубликован на официальном сайте ресурса, – передает "Гордон".

В топ-3 самых криминальных европейских городов вошли Неаполь (Италия), Марсель (Франция) и Катания (Италия). Киев оказался на 17-м месте, Львов – на 45-м.



Рейтинг основан на результатах опроса посетителей сайта Numbeo. В вопросах учитывается безопасность на улицах города днем и ночью, риск ограбления дома, угона машины, нападения на улице и т.п.



Формула определения рейтинга приведена на сайте. "Криминальный индекс" ниже 20 считается очень низким, с 20 до 40 – низким, с 40 до 60 – умеренным, с 60 до 80 – высоким, более 80 – очень высоким.



Харьков имеет индекс 53.59, Киев – 49.89, Львов – 40.87. Неаполь получил индекс 61.33, а самым безопасным городом Европы стал датский Орхус (15.74).