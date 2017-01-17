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Харьков вошел в ТОП-10 самых криминальных городов Европы http://www.segodnya.ua/img/article/7888/65_main.1484617320.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7888/65_tn.1484617320.jpg Харьков В вопросах учитывалась безопасность на улицах города днем и ночью, риск ограбления дома, угона машины, нападения на улице и т.п.

Харьков вошел в ТОП-10 самых криминальных городов Европы

Сегодня, 08:50

В вопросах учитывалась безопасность на улицах города днем и ночью, риск ограбления дома, угона машины, нападения на улице и т.п.

Харьков оказался в списке на девятом месте, а лидером рейтинга стал итальянский город Неаполь. Фото: darime4tu.com.ua
Харьков оказался в списке на девятом месте, а лидером рейтинга стал итальянский город Неаполь. Фото: darime4tu.com.ua

Харьков вошел в десятку наиболее криминальных городов Европы по версии Numbeo. Рейтинг опубликован на официальном сайте ресурса, – передает "Гордон".

В топ-3 самых криминальных европейских городов вошли Неаполь (Италия), Марсель (Франция) и Катания (Италия). Киев оказался на 17-м месте, Львов – на 45-м.

Рейтинг основан на результатах опроса посетителей сайта Numbeo. В вопросах учитывается безопасность на улицах города днем и ночью, риск ограбления дома, угона машины, нападения на улице и т.п.

Формула определения рейтинга приведена на сайте. "Криминальный индекс" ниже 20 считается очень низким, с 20 до 40 – низким, с 40 до 60 – умеренным, с 60 до 80 – высоким, более 80 – очень высоким.

Харьков имеет индекс 53.59, Киев – 49.89, Львов – 40.87. Неаполь получил индекс 61.33, а самым безопасным городом Европы стал датский Орхус (15.74).
криминал, Харьков, рейтинг

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