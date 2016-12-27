Харьковчане оценили деятельность Кернеса и Фельдмана

Результаты опроса показали, как могли проголосовать жители города, если бы выборы состоялись в ближайшее время

Если бы досрочные парламентские выборы состоялись в ближайшее время, то наибольшую поддержку харьковчан получили бы Оппозиционный блок, "Батькивщина", "Возрождение" и "Наш край".

Об этом свидетельствуют результаты опроса "Городской омнибус", проведенного Центром исследований и коммуникации ActiveGroup в пяти городах Украины – Харькове, Киеве, Львове, Днепре и Одессе и представленного в Киеве.



Среди тех респондентов, кто намерен принять участие в голосовании и определился с выбором, Оппозиционный блок поддерживают 18,2%, партию "Батькивщина" – 15,7%, "Возрождение" – 12,6% и "Наш край" – 9,1%.

По данным опроса, 4% готовы голосовать за партию "Свобода", 3,8% – за "Самопомощь", 3,4% – за партию Саакашвили, 3,1% – за БПП-Солидарность, 3,0% – за партию "5.10". Еще 1,5% – поддерживают Радикальную партию Ляшко, 1,4% избирателей поддержали бы "Правый сектор" и 1,3% – партию "За жизнь".

60,7% харьковчан считают, что наиболее полезной для города является деятельность действующего городского головы Геннадия Кернеса. 43,9% жителей города также считают таковой деятельность народного депутата Украины Александра Фельдмана. Далее в рейтинге: Михаил Добкин – 27,5%, Александр Ярославский – 18,5%, Александр Кирш – 5,6%, Юлия Светличная – 4,9%, Виталий Хомутынник – 3,1%, Юрий Сапронов – 2,3 %, Дмитрий Святаш – 2,3%, Сергей Кацуба – 2,0%, Валерий Писаренко – 1,9%, Арсен Аваков – 1,3%.

Опрос проводился 10-11 декабря 2016 среди 1722 респондентов. Ошибка репрезентативности: не более 2,2%.