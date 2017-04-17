Харьковчане удивили мир знаниями физики и математики

11-классница харьковской 45-й гимназии Ольга Шевченко и ученица физико-математического лицея №27 Алина Гарбузова вернулись с престижных международных соревнований с золотыми медалями. Как сообщили в пресс-службе ХОГА, Ольга завоевала абсолютную победу на олимпиаде по математике для девочек, набрав 42 балла из 42 возможных, Алина стала 5-й, набрав 37 баллов.

С победой вернулась в Харьков и команда физиков Харьковского национального университета им. Каразина. Ребята выиграли Международный студенческий турнир физиков, который проходил с 9 по 13 апреля в Техническом университете Чалмерса в Гетеборге (Швеция). По данным пресс-службы университета, в турнире участвовали 18 команд. В финальном соревновании каразинцы оказались сильнее Политехнической школы Парижа и Технического университета Чалмерса.

Напомним, количество вузов в Украине за годы независимости сократилось на треть.