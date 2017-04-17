Харьковчане удивили мир знаниями физики и математики

Сегодня, 16:52

Выпускница харьковской школы набрала 42 балла из 42-х возможных на олимпиаде по математике

Харьковчане завоевали победу. Фото: kharkivoda.gov.ua
Харьковчане завоевали победу. Фото: kharkivoda.gov.ua

11-классница харьковской 45-й гимназии Ольга Шевченко и ученица физико-математического лицея №27 Алина Гарбузова вернулись с престижных международных соревнований с золотыми медалями. Как сообщили в пресс-службе ХОГА, Ольга завоевала абсолютную победу на олимпиаде по математике для девочек, набрав 42 балла из 42 возможных, Алина стала 5-й, набрав 37 баллов.

С победой вернулась в Харьков и команда физиков Харьковского национального университета им. Каразина. Ребята выиграли Международный студенческий турнир физиков, который проходил с 9 по 13 апреля в Техническом университете Чалмерса в Гетеборге (Швеция). По данным пресс-службы университета, в турнире участвовали 18 команд. В финальном соревновании каразинцы оказались сильнее Политехнической школы Парижа и Технического университета Чалмерса.

Напомним, количество вузов в Украине за годы независимости сократилось на треть.
Швеция, Харьков, школы, турнир, выпускница, хога, физики

Вы сейчас просматриваете новость "Харьковчане удивили мир знаниями физики и математики". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Максим Иванов

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Харьков

На месте ДТП

В Харькове произошло серьезное ДТП

15 Апреля, 12:13

Столкнулись девять машин, одного из водителей забрали в больницу 

Происшествия и криминал

Три огромных грузовика столкнулись на трассе Киев - Харьков

14 Апреля, 14:10

В результате ДТП 41-летний житель Запорожской области госпитализирован в реанимацию 

Харьков

Фото: pixabay.com

В харьковский экопарк привезли редких попугаев

12 Апреля, 18:21

Сейчас птицы находятся на карантине, но летом их переведут в открытый вольер 

Общество

Фото: pixabay.com

Физики объяснили феномен развязывающихся шнурков

12 Апреля, 14:59

Во время движения нога ударяется о землю с силой, в семь раз превышающей силу тяжести, а это приводит к ослаблению завязанного узгла

Транспорт

На майские будут доппоезда

На майские праздники по Украине пустят 14 дополнительных поездов (список)

12 Апреля, 09:54

Билеты уже есть в продаже в кассах железной дороги и на сайте УЗ

Харьков

Харьковские медведи полакомились изъятыми у торговцев цветами

12 Апреля, 03:28

Подснежник занесен в перечень особо охраняемых растений области

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования