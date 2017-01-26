Харьковчанина, избившего патрульную, отправили за решетку

В Харькове отправили за решетку мужчину, который избил девушку-патрульную. Приговор вынес Орджоникидзевский райсуд города. Как рассказала и. о. руководителя Харьковской местной прокуратуры №3 Ксения Мельник, инцидент произошел в сентябре.

"Обвиняемый вместе с товарищем распивал алкогольные напитки возле одного из торговых центров на Московском проспекте. К ним подошли патрульные и сделали замечание. Один из нарушителей ответил бранью. Когда патрульные пытались задержать его, стал сопротивляться. Затем мужчина ударил девушку — лейтенанта полиции – головой о витрину магазина и пнул по ноге", — рассказала Ксения Мельник.

39-летнего харьковчанина признали виновным по статье "Умышленное причинение работнику правоохранительного органа телесных повреждений в связи с выполнением им служебных обязанностей". Суд назначил злоумышленнику наказание в виде одного года лишения свободы. Приговор суда еще не вступил в силу, так как осужденный может подать апелляцию.