Харьковчанина, избившего патрульную, отправили за решетку

Вчера, 21:10

Мужчина ударил девушку – лейтенанта полиции – головой о витрину магазина и пнул по ноге

Наказание за избиение. Фото из открытых источников
Наказание за избиение. Фото из открытых источников

В Харькове отправили за решетку мужчину, который избил девушку-патрульную. Приговор вынес Орджоникидзевский райсуд города. Как рассказала и. о. руководителя Харьковской местной прокуратуры №3 Ксения Мельник, инцидент произошел в сентябре.

"Обвиняемый вместе с товарищем распивал алкогольные напитки возле одного из торговых центров на Московском проспекте. К ним подошли патрульные и сделали замечание. Один из нарушителей ответил бранью. Когда патрульные пытались задержать его, стал сопротивляться. Затем мужчина ударил девушку — лейтенанта полиции – головой о витрину магазина и пнул по ноге", — рассказала Ксения Мельник.

39-летнего харьковчанина признали виновным по статье "Умышленное причинение работнику правоохранительного органа телесных повреждений в связи с выполнением им служебных обязанностей". Суд назначил злоумышленнику наказание в виде одного года лишения свободы. Приговор суда еще не вступил в силу, так как осужденный может подать апелляцию.
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Автор:

Макаренко Анна

Источник:

"Сегодня"

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