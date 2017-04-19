Харьковчанина осудили за то, что взял за ухо чужого ребенка

Сегодня, 20:18

В суде обвиняемый заявил, что не бил ребенка, а тащил его к детской площадке, чтобы найти родителей

Ребенок разбил окно. Фото: Deb Beacham
Ребенок разбил окно. Фото: Deb Beacham

Харьковчанина приговорили к двум месяцам ареста за избиение чужого ребенка, который якобы разбил окна. Такой вердикт вынес Киевский райсуд. Как сказано в решении со слов подсудимого, в тот злополучный день он был дома и услышал, как кто-то разбил окна, которые были возле дома. Супруга же рассказала ему, что видела мальчишек, которые напакостили, и даже указала на одного из них.

"Мужчина вышел на улицу, догнал детей и толкнул того, на которого указала супруга. После этого он схватил 9-летнего мальчика за ухо и потащил в сторону детской площадки, избивая по пути", — написано в документе. В результате он нанес ребенку многочисленные травмы.

В суде обвиняемый заявил, что не бил ребенка, а тащил его к детской площадке, чтобы найти родителей. В этот момент к нему подошел неизвестный мужчина и, угрожая проблемами, заставил отпустить мальчика. Суд признал мужчину виновным в совершении хулиганства и назначил ему наказание в виде двух месяцев ареста. Также он должен компенсировать потерпевшей стороне 10 000 грн морального ущерба.
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Автор:

Максим Иванов

Источник:

"Сегодня"

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