Харьковские десантники поддержали украинских бойцов (видео)

Сегодня, 20:28

Эстафету военные университета Кожедуба передали воздушному командованию Центр Воздушных Сил ВСУ

 

Зрелищный флешмоб #22PushupChallenge от харьковских десантников, фото УНИАН
Зрелищный флешмоб #22PushupChallenge от харьковских десантников, фото УНИАН

Курсанты и офицеры Харьковского университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба приняли участие в флешмобе #22PushupChallenge.

В акции участвовали 2017 военных, сообщается на странице университета в Facebook.

Эстафету военные университета Кожедуба передали воздушному командованию Центр Воздушных Сил ВСУ.

Флешмоб #22PushupChallenge появился в США. Причиной того стала статистика о количестве самоубийств среди американских ветеранов боевых действий, которую обнародовал Департамент по делам ветеранов. Выяснилось, что ежедневно добровольно уходят из жизни 22 бывших бойца. Условием эстафеты является 22 отжимания в течение 22 дней. Их снимают на видео и выкладывают в соцсети с соответствующим хэштегом.

В Украине флешмоб проводится в поддержку бойцов, которые вернулись из зоны боевых действий и имеют посттравматический синдром. Его цель – привлечь внимание к социальным и психологическим проблемам ветеранов после возвращения к мирной жизни.
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