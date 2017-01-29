Харьковские десантники поддержали украинских бойцов (видео)

Курсанты и офицеры Харьковского университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба приняли участие в флешмобе #22PushupChallenge.

В акции участвовали 2017 военных, сообщается на странице университета в Facebook.

Эстафету военные университета Кожедуба передали воздушному командованию Центр Воздушных Сил ВСУ.

Флешмоб #22PushupChallenge появился в США. Причиной того стала статистика о количестве самоубийств среди американских ветеранов боевых действий, которую обнародовал Департамент по делам ветеранов. Выяснилось, что ежедневно добровольно уходят из жизни 22 бывших бойца. Условием эстафеты является 22 отжимания в течение 22 дней. Их снимают на видео и выкладывают в соцсети с соответствующим хэштегом.

В Украине флешмоб проводится в поддержку бойцов, которые вернулись из зоны боевых действий и имеют посттравматический синдром. Его цель – привлечь внимание к социальным и психологическим проблемам ветеранов после возвращения к мирной жизни.



