Харьковские медведи полакомились изъятыми у торговцев цветами
Подснежник занесен в перечень особо охраняемых растений области
Цветы отдали мишкам. Фото: facebook.com/kharkivdei
Цветы отдали мишкам. Фото: facebook.com/kharkivdei
Цветы отдали мишкам. Фото: facebook.com/kharkivdei
Цветы отдали мишкам. Фото: facebook.com/kharkivdei
Цветы отдали мишкам. Фото: facebook.com/kharkivdei
В Харькове в рамках операции "Первоцвет" сотрудники экоинспекции совместно с правоохранителями выявили в Московском районе города двух граждан, которые торговали подснежниками. Это раннецветущее растение занесено в официальный перечень видов растений, подлежащих особой охране на территории Харьковской области.
Как сообщили в облуправлении экоинспекции, на правонарушителей составили административные материалы, которые направлены в Московский райсуд города для принятия решения о наказании. Конфискованные растения передали в Харьковский зоопарк для подкормки животных.
Напомним, ранее в Харьковской области изъяли незаконно вырубленную лесопродукцию.
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