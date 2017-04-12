Харьковские медведи полакомились изъятыми у торговцев цветами

В Харькове в рамках операции "Первоцвет" сотрудники экоинспекции совместно с правоохранителями выявили в Московском районе города двух граждан, которые торговали подснежниками. Это раннецветущее растение занесено в официальный перечень видов растений, подлежащих особой охране на территории Харьковской области.

Как сообщили в облуправлении экоинспекции, на правонарушителей составили административные материалы, которые направлены в Московский райсуд города для принятия решения о наказании. Конфискованные растения передали в Харьковский зоопарк для подкормки животных.

Напомним, ранее в Харьковской области изъяли незаконно вырубленную лесопродукцию.