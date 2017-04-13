Харьковские спасатели получили восемь новых квартир и современную технику

Вчера, 22:16

До конца года, обещают чиновники, автопарк чрезвычайной службы пополнится еще пятью машинами


Харьковские спасатели получили восемь новых квартир и современную технику. Новые пожарные машины оборудованы по последним стандартам: у них запас воды почти в два раза больше, и лучше оснащение. До конца года, обещают чиновники, автопарк чрезвычайной службы пополнится еще пятью машинами.

"Могу сказать, что это безусловно результат реформирования как службы, так и в целом, реформирования всех сфер хозяйственной деятельности, реформирование всех отраслей в Украине, которые на сегодняшний день проходят", – говорит Юлия Светличная, председатель Харьковской облгосадминистрации.
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"Сегодня"

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