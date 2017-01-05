Харьковские умельцы восстанавливают старые каталки (видео)

Вторая жизнь больничного транспорта. Харьковские умельцы восстанавливают старые каталки 60-х. Делают из них современные и удобные. Новые стоят – минимум по четыре тысячи евро. Покупать их медучреждениям не по карману.

В просторном гараже на окраине Харькова кипит работа. Специалисты по ретротехнике перебирают по гаечке больничный транспорт. От советского кресла-каталки остается только металлический каркас.

"Это проходит отмывку, дефектовку, регулировку, полировку. Ну, и непосредственно потом уже сборку", – показывает Виталий Тараненко, инженер, специалист по ретротехнике.

Чтобы привести в порядок каталки, которым не меньше полувека, нужно полностью перешить и сидения: старый поролон и обивка рассыпаются в пыль. А еще — переобуть колеса.

"Старая резина идет бескамерная. И со временем она уже рассохлась, превратилась в субстанцию такую твердую. И от нее много шума. А с помощью современной резины лишние звуки уходят, то есть легко подкачать, можно создать любое давление в резине", – продолжил Борис Сергиенко инженер, специалист по ретротехнике.

Первую тюнингованную ретрокаталку возвращают хозяевам – в кардио отделение харьковского Института общей и неотложной хирургии.

"Подшипники перебрали, смазку заменили. Ну, собственно, еще сто тысяч пробега гарантирую", – говорит Дмитрий Харченко, специалист по ретротехнике

Покупать новые кресла – по 4000 евро за единицу – непозволительная роскошь для отделения. Реставрация же обошлась в чуть больше двух тысяч гривен за каждое.

"Можно потратить все какие-нибудь средства на три каталки — 12 000 евро — и все, и перестать оперировать, потому что не будет ничего остального. Конечно, мы выбираем приоритеты. Конечно, главное – это обеспечение расходными материалами тех же детских операций", – отметил Игорь Поливенок, заведующий отделением Института общей и неотложной хирургии.

Кардиоцентр выживает лишь благодаря помощи меценатов и волонтеров, признаются медики. На подобные расходы государство денег не дает.

"Народная кардиохирургия у нас – вот это отделение построено без копейки государственных денег. Оно целиком и полностью за счет донорских денежных вливаний построено", – сказала Кира Джафарова, директор Фонда развития кардиологии и кардиохирургии.

В планах инженеров – отремонтировать еще, как минимум, пять больничных каталок и кресел для кардиоцентра. Говорят, руку уже набили.

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