Харьковский экс-чиновник хранил внушительный арсенал оружия (видео)

События на ТК Украина

Вчера, 17:43

Сейчас следствие  выясняет, зачем бывшему чиновнику оружие и боеприпасы у себя дома


Искали доказательства земельных махинаций, а обнаружили целый арсенал оружия.

В Харьковской области прокуратура наведалась с обыском к экс-чиновнику одной из райадминистраций. Его подозревали в незаконных сделках с землей.

Но вместо компрометирующих документов в доме экс-чиновника нашли шесть ручных осколочных гранат, более 600 патронов к автомату Калашникова, электродетонаторы, холодное оружие. А еще бронежилет и военную форму с шевронами Вооруженных сил России и 23 тысячи долларов. Сейчас задержанный объясняет, откуда у него товар.

"Следственные органы и прокуратура используют все имеющиеся у нас возможности для того, чтобы проверить это оружие на возможность использования ее в зоне боевых действий. Один из главных вопросов для следствия – это цель. Зачем бывший чиновник хранил это оружие и боеприпасы у себя дома?" – уточнила Вита Дубовик, пресс-секретарь прокурора Харьковской области.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
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