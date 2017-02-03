Харьковский пес-пограничник учуял марихуану в утке

Сегодня, 18:23

Украинец пытался вывезти наркотики в соседнюю страну

Мужчина спрятал наркотики в утке. Фото: Госпогранслужба
Мужчина спрятал наркотики в утке. Фото: Госпогранслужба

На украинско-российской границе, в пункте пропуска "Гоптовка", пограничники провели задержание.

Как сообщили в пресс-службе ГПСУ, в пункт пропуска на выезд из Украины прибыл автомобиль Opel, в котором ехал пассажир – 33-летний житель Запорожской области. Во время погранично-таможенного оформления на мужчину среагировал служебный пес Заур, натренированный на поиск наркотических средств.

"В ходе дальнейшего осмотра в сумке украинца, среди личных вещей, нашли три тушки утки. Внутри одной из них нашли упаковку с веществом растительного происхождения, весом почти 300 грамм. Со слов мужчины стало известно, что марихуану он пытался провезти в Россию для личного использования", – отметили в ГПСУ.

О факте происшествия пограничники сообщили работникам СБУ, которым и передали находку вместе с собственником.

Напомним, под Харьковом полиция задержала даму с наркотиками в нижнем белье.
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Автор:

Максим Иванов

Источник:

"Сегодня"

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