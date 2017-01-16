Харьковский завод передаст Таиланду 49 танков "Оплот"

Сегодня, 16 января, делегация королевства Таиланд начала работу по приему новой партии боевых машин "Оплот", изготовленных на харьковском заводе им. Малышева. Как рассказали в госкомпании "Укрспецэкспорт", специалисты которой сопровождают военно-техническое сотрудничество двух стран, уже на следующей неделе начнется передача танков.

Также заказчики осмотрят машины, изготовление которых находится на разных стадиях готовности.

"По условиям контракта, Украина должна поставить Таиланду 49 танков "Оплот". По обоюдному согласию двух сторон, термины поставки подвинули на осень 2017 года. Такое решение приняли из-за боевых действий на Востоке Украины", – рассказали в "Укрспецэкспорте".

В компании заметили, что боевая машина "Оплот" – инновационная конкурентоспособная техника, которой уже заинтересовались потенциальные покупатели из разных уголков мира.

"Сегодня много потенциальных покупателей "Оплота" внимательно следят за реализацией тайского контракта, чтобы потом заказать танки у нас, наполнив бюджет Украины. Естественно, конкуренты и враги нашей страны "работают локтями", чтобы ослабить наш потенциал, выдавить из перспективных рынков. Нашим ответом будет своевременное и добросовестное выполнение всех контрактных обязательств", – добавили в "Укрспецэкспорте".

Напомним, журналисты побывали на заводе им. Малышева и узнали, как в каких условиях рождается продукция танкового предприятия-гиганта.