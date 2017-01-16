Харьковского пограничника задержали за взятку в тысячу долларов

Сотрудники военной прокуратуры Харьковского гарнизона совместно с работниками СБУ в рамках уголовного производства задержали начальника отделения участковых инспекторов отдела пограничной службы "Ольховатка" (Великобурлуцкий район) Харьковского погранотряда

Как рассказал военный прокурор Харьковского гарнизона Артем Бугаец, пограничника задержали во время получения 1000 долларов неправомерной выгоды. За эти деньги служащий согласился содействовать в незаконном перемещении товаров через государственную границу вне пунктов таможенного контроля.

Напомним, в Харьковской области на взятке попалась директор центра занятости.