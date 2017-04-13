Харьковского вора выдал украденный планшет

Вчера, 19:42

Злоумышленник залез в дом к женщине и вынес медали, часы, украшения

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В поселке Манченки Харьковской области 22-летний житель Люботина проник через окно в частный дом и украл у пенсионерки украшения, медали, планшет, мобильный телефон и часы. Обнаружив пропажу вещей, владелица обратилась в полицию.

"Подозреваемого задержали по горячим следам, когда он шел по Люботину с планшетом в руках. Вначале он все отрицал. Но когда у парня нашли отмычку и украденные вещи, то признался в краже. Вор рассказал, что проник в дом, отжав пластиковое окно и похитил у 66-летней женщины то, что посчитал ценным", – рассказали в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

Следователем открыто уголовное производство по ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.

Парень задержан в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области произошло дерзкое ограбление почтового отделения.
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Источник:

"Сегодня"

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