Харьковскому музыканту по рекомендации дочери Би Би Кинга вручили почетную награду

Харьковский музыкант, лидер группы "Дождь", Александр Долгов получил звание "Великого блюзового артиста" в "Блюзовом зале славы" (Blues Hall Of Fame) и стал первым украинцем, чье имя внесли в этот виртуальный музей. К награде Александра Долгова номинировала дочь короля блюза, легендарного американского музыканта Би Би Кинга Рита Кинг, которая является послом организации в Лас-Вегасе. С ней Александр Долгов познакомился в прошлом году.

"Я подарил ей свою пластинку, и мы продолжили общение", — рассказал "Сегодня" музыкант.

Харьковчанин говорит, что признание на родине блюза — в США — он получил давно, но теперь появилось документальное подтверждение его заслуг.

"У меня есть огромное внутреннее ощущение радости, счастья, что это произошло. Условно говоря, я написал свою диссертацию, за которую мне дали награду. Это особенное ощущение греет, как солнце, и его хочется нести людям, ведь блюз — это очень светлая и позитивная музыка", — поделился с "Сегодня" Александр Долгов.

Почетное звание он получил не случайно. Музыканта считают родоначальником блюзового движения в Украине. Как оказалось, вырос Долгов в музыкальной среде: дедушка играл на балалайке, а бабушка замечательно пела. Александр окончил факультеты иностранных языков и психологии ХНУ имени В. Каразина, и хотя специального музыкального образования не получил, еще в детстве брал уроки игры на гитаре. В 1980-е, учась в школе, вместе с товарищами он создал группу "Дождь". Первое серьезное выступление коллектива состоялось в 1985-м возле Благовещенского собора, на территории летнего кинотеатра, которого уже нет. С того времени блюз увлек Долгова.

"Блюз — это основа. Любая музыка — хард-рок, Deep Purple, Rainbow, Ричи Блэкмор, Эрик Клэптон — она вся на блюзовой основе. У The Rolling Stones первые пластинки были откровенно блюзовые. Но у меня никогда не возникало желания это все копировать, я старался понять, откуда это все взялось. Прежде всего блюз — это авторская музыка", — рассказал Александр.

Покорять Европу и США Долгов и группа "Дождь" начали после выступлений в Польше. На фестивале в Познани коллектив заметил менеджер и продюсер одной из польских блюз-групп. Благодаря этим связям харьковчане стали часто выступать на концертных площадках в Польше, Чехии и Германии. Интересно, что Александра Долгова считает своим учителем российский музыкант Чиж (Сергей Чиграков). Среди памятных событий для харьковчанина — и выступление на одной сцене с легендарными The Rolling Stones.

"Его блюз из Украины необычен, но это то, что хочется показывать миру", — высказался о творчестве Александра Долгова председатель правления "Блюзового зала славы" Ден Меролт.