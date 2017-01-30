Харьковскому музыканту по рекомендации дочери Би Би Кинга вручили почетную награду

Сегодня, 02:07

Александр Долгов исполняет блюз более 30 лет

Долгожданная награда. Александр Долгов исполняет блюз более 30 лет
Долгожданная награда. Александр Долгов исполняет блюз более 30 лет

Харьковский музыкант, лидер группы "Дождь", Александр Долгов получил звание "Великого блюзового артиста" в "Блюзовом зале славы" (Blues Hall Of Fame) и стал первым украинцем, чье имя внесли в этот виртуальный музей. К награде Александра Долгова номинировала дочь короля блюза, легендарного американского музыканта Би Би Кинга Рита Кинг, которая является послом организации в Лас-Вегасе. С ней Александр Долгов познакомился в прошлом году.

"Я подарил ей свою пластинку, и мы продолжили общение", — рассказал "Сегодня" музыкант.

Харьковчанин говорит, что признание на родине блюза — в США — он получил давно, но теперь появилось документальное подтверждение его заслуг.

"У меня есть огромное внутреннее ощущение радости, счастья, что это произошло. Условно говоря, я написал свою диссертацию, за которую мне дали награду. Это особенное ощущение греет, как солнце, и его хочется нести людям, ведь блюз — это очень светлая и позитивная музыка", — поделился с "Сегодня" Александр Долгов.

Почетное звание он получил не случайно. Музыканта считают родоначальником блюзового движения в Украине. Как оказалось, вырос Долгов в музыкальной среде: дедушка играл на балалайке, а бабушка замечательно пела. Александр окончил факультеты иностранных языков и психологии ХНУ имени В. Каразина, и хотя специального музыкального образования не получил, еще в детстве брал уроки игры на гитаре. В 1980-е, учась в школе, вместе с товарищами он создал группу "Дождь". Первое серьезное выступление коллектива состоялось в 1985-м возле Благовещенского собора, на территории летнего кинотеатра, которого уже нет. С того времени блюз увлек Долгова.

"Блюз — это основа. Любая музыка — хард-рок, Deep Purple, Rainbow, Ричи Блэкмор, Эрик Клэптон — она вся на блюзовой основе. У The Rolling Stones первые пластинки были откровенно блюзовые. Но у меня никогда не возникало желания это все копировать, я старался понять, откуда это все взялось. Прежде всего блюз — это авторская музыка", — рассказал Александр.

Покорять Европу и США Долгов и группа "Дождь" начали после выступлений в Польше. На фестивале в Познани коллектив заметил менеджер и продюсер одной из польских блюз-групп. Благодаря этим связям харьковчане стали часто выступать на концертных площадках в Польше, Чехии и Германии. Интересно, что Александра Долгова считает своим учителем российский музыкант Чиж (Сергей Чиграков). Среди памятных событий для харьковчанина — и выступление на одной сцене с легендарными The Rolling Stones.

"Его блюз из Украины необычен, но это то, что хочется показывать миру", — высказался о творчестве Александра Долгова председатель правления "Блюзового зала славы" Ден Меролт.
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Автор:

Макаренко Анна

Источник:

"Сегодня"

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