Интересная прогулка по Харькову: церковь купца, готический замок и дом звезды (фото)

На запад от проспекта Гагарина, недалеко от одноименной станции метро, находится улица Гольдберговская. За историю своего существования она дважды меняла название — сначала ее именовали Заиковской, а затем, вплоть до недавней декоммунизации, улицей Первой Конной Армии.

Когда на Заиковской начали появляться первые жители, точно неизвестно. Но наверняка можно сказать, что расцвет этой местности пришелся на конец XIX — начало XX века, когда в западной части улицы появилась церковь, завод по изготовлению лакокрасочных изделий и сложное училище.

При этом в создании этих зданий непосредственно участвовал купец, фабрикант и меценат Григорий Гольдберг. Ко всему прочему он оставил Харькову в память о себе красивейшее и весьма нетипичное для здешних мест здание, которое напоминает замок. Эти постройки даже спустя столетие делают более выразительной и разнообразной Гольдберговскую улицу, большая часть которой застроена одноэтажными или двухэтажными домиками-близнецами.

ЗАЖИТОЧНЫЙ КУПЕЦ ВОЗВЕЛ КАЗАРМЫ УЧИЛИЩА

Нынешнему виду, некоторым постройкам и достопримечательностям ул. Гольдберговская обязана купцу Григорию Гольдбергу и его супруге Марии. Григорий Осипович на заре прошлого века возглавлял городское купеческое сообщество и, будучи человеком зажиточным, старался вкладывать деньги с пользой для харьковчан.

Так, около 100 лет назад он возвел на собственном участке трехэтажный дом, который сейчас располагается под №77, для сложного училища на 16 номеров по проекту архитектора Илиодора Загоскина. Какое-то время в здании находились казармы, теперь здесь размещается техникум железнодорожного транспорта.

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ И РУКА ГИНЗБУРГА

Дом на ул. Гольдберговской, 98, представляет архитектурную ценность, потому попал в список памятников архитектуры. Правда, его внешний вид сложно назвать привлекательным, особенно на фоне шикарного здания Трехсвятительской церкви или особняка Гольдберга, расположенных по соседству.

Выполненная в стиле неоклассицизма четырехэтажка в свое время была доходным домом, а сейчас это — обычное жилое здание. Спроектировали его, к слову, инженеры Гельмер и Гурмаженко, о которых в исторических хрониках мало что известно. Говорят, что приложил руку к созданию дома и более известный зодчий Александр Гинзбург.

ПОСЛЕ ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ ДОЧЕРИ ВОЗВЕЛ ХРАМ

Одной из главных изюминок не только Гольдберговской улицы, но и всей Москалевки, можно назвать Трехсвятительскую церковь. В народе ее называют Гольдберговской, связывая с именем купца. Григорий Осипович и в самом деле сыграл важную роль в возведении храма: будучи председателем строительного комитета, он безвозмездно передал для постройки здания участок, да и сам пожертвовал на возведение 10 000 рублей.

Говорят, когда дочь чиновника заболела, он дал обет, что по выздоровлении построит православный храм. На выбор названия церкви повлиял тот факт, что имена братьев Гольдбергов — Григорий, Александр и Василий, частично совпадают с именами трех святителей — Григория Богослова, Василия Великого и Иоанна Златоуста. Храм получился красивым и снаружи, и внутри. Иконостас изготовили в Италии, а для росписи храма пригласили петербургского живописца Алексея Соколова — ученика Ильи Репина и Валентина Серова.

ОСОБНЯК В ВИДЕ ЗАМКА ОБЛЮБОВАЛА САНСТАНЦИЯ

Почти напротив Трехсвятительской церкви расположилось еще одно украшение улицы, ярко выделяющееся среди остальных зданий, — бывший особняк Григория Гольдберга. Двухэтажное здание, выполненное по проекту архитектора Виктора Экстровича, напоминает средневековый замок.

Вход в особняк оформлен в виде крепостной башни, а от крутого щипца крыши с миниатюрной рельефной фигуркой веет готикой. При этом большие окна с крупноразмерными стеклами близки к современности. Здание вообще выглядит хорошо, несмотря на 100-летний возраст. Сегодня в замке находится городская санстанция.

КРАСКОТЕРКА И МАСЛОВАРКА ПРЕВРАТИЛАСЬ В ЗАВОД

Еще до того, как Гольдберг задумал строительство собственного особняка, в 1901-м он возвел каменное здание в 2,5 этажа (сейчас находится под №106). В его помещениях изначально находилась краскотерка и масловарка, а затем и лакокрасочный завод "Красный химик", который принадлежал все тому же Григорию Гольдбергу.

Предприятие работает по сей день, выпуская различные лакокрасочные материалы для промышленного и бытового применения. Правда, в 1975-м управление цехов и заводскую лабораторию перенесли в новое здание на ул. Новожанова. А в доме под №106 сегодня арендуют помещения несколько частных фирм.

ДОМ КЛАВДИИ ШУЛЬЖЕНКО НЕ ТРОНУЛО ВРЕМЯ

Прогуливаясь по ул. Гольдберговской, за пересечением с ул. Москалевской, стоит свернуть на ул. Владимирскую. Здесь в маленьком и непримечательном одноэтажном доме под номером 45 провела детство знаменитая эстрадная певица и артистка Клавдия Шульженко. Несмотря на солидный возраст, домик остался практически нетронут временем, а на его фасаде разместили памятную доску, свидетельствующую о том, что в нем жила легендарная харьковчанка.

"Мы жили в Харькове, на Владимирской улице. Район наш назывался Москалевкой. Наша семья — отец, мать, брат Коля и я — занимала флигель, в котором жила еще и соседка. Первое художественное впечатление было связано с отцом. От него я впервые услышала украинские народные песни", — вспоминала спустя годы Шульженко.