Интересная прогулка по Харькову: шедевры архитектуры Виктора Величко

Архитектор Виктор Величко — один из тех зодчих, которые сыграли большую роль в обновлении города в начале XX века. На его счету — десятки проектов зданий, которые и в наши дни являются украшением города. При этом точных сведений о том, как Величко оказался в Харькове, не сохранилось. Известно, что он родился в Варшаве и окончил архитектурный факультет Петербургской академии художеств. Учился он вместе с Алексеем Бекетовым, и, возможно, эта связь в итоге сыграла свою роль в дальнейшей судьбе зодчего. В пользу этой версии говорит и тот факт, что в будущем сокурсники стали, считай, соседями.

Фронт работ Величко был велик: он проектировал особняки, выполняя заказы зажиточных харьковчан, ему доверили создать проект здания для влиятельного банка, вести надзор за строительством и перестройками новых зданий Харьковского университета. Кроме того, зодчий приложил руку к архитектурному ансамблю нынешнего НТУ "ХПИ".

АНСАМБЛЬ В ЦЕНТРЕ. АРХИВ И БИБЛИОТЕКА



Одна из самых значимых работ архитектора Виктора Величко — ансамбль зданий на ул. Университетской. В начале XX века перед зодчим поставили задачу спроектировать на месте морально устаревших построек новые дома. И справился он с ней на отлично. Новый библиотечный корпус с примыкающи блоком архива и вовсе называют произведением искусства.

Ул. Университетская, 23

Старт

ЗДАНИЕ БАНКА. ПРИВЕТ ИЗ ПРОШЛОГО НА ФАСАДЕ



Одно из красивейших зданий площади Конституции — здание бывшего Петербургского коммерческого банка. Сейчас здесь находится отделение госбанка, но дореволюционная надпись на фасаде красуется до сих пор. Трехэтажка в стиле французского ренессанса с колоннами из натурального камня выглядит солидно, внушая доверие вкладчикам.

Пл. Конституции, 22

450 м

ЗАГС. ПОМНИТ СВАДЬБУ КЛАВДИИ ШУЛЬЖЕНКО



В красивом трехэтажном здании на ул. Рымарской в начале прошлого века размещалась частная глазная лечебница. Позже на первом этаже поселился Дзержинский загс, в котором в 1930-м выходила замуж за Владимира Коралли Клавдия Шульженко. А несколько лет назад влюбленные приехали регистрировать брак на велосипедах.

Ул. Рымарская, 28

1200 м

ДОМ ДЛЯ СЕМЬИ. НЕ ЗАТЕРЯЛСЯ СРЕДИ ШЕДЕВРОВ



Как и многие другие известные харьковчане, Виктор Величко жил на ул. Дарвина. Двухэтажный особняк, сочетающий в себе элементы романской и готической архитектуры, он возвел для своей семьи. Дом получился на славу и нисколько не теряется среди других шедевров этой улицы, многие из которых — работы Алексея Бекетова. Величко с семьей жил на втором этаже особняка, где было семь комнат. Первый этаж с пятью комнатами сдавали в аренду.

Ул. Дарвина, 31

2500 м

ОСОБНЯК. ПОСЛЕ ВОЙНЫ НАДСТРОИЛИ ОДИН ЭТАЖ



Памятник архитектуры на ул. Пушкинской, 86, за долгие годы существования существенно изменил первозданный вид. Изначально по проекту особняк был одноэтажным, но во время Второй мировой войны его разрушили. Восстанавливал здание неизвестный зодчий, который очень удачно спроектировал новый облик здания и надстройку к нему. Сейчас здесь находится институт лесного хозяйства и агролесомелиорации им. Высоцкого.

Ул. Пушкинская, 86

3900 м

ПОДАРОК ЗАВОДЧИКА. САНАТОРИЙ И ШКОЛА



Интересная история и у одноэтажного особняка на ул. Пушкинской, 100. Около 105 лет назад его построил местный купец и заводчик Семен Толкачев по проекту Величко. В дальнейшем владелец пожертвовал дом в пользу города, и в здании открыли детский костно-туберкулезный санаторий. Не так давно в особняке прописалась частная общеобразовательная школа "Лествица", в которой уделяют особое внимание духовному воспитанию учеников.

Ул. Пушкинская, 100

4200 м