Интересная прогулка по Харькову: шедевры архитектуры Виктора Величко

Сегодня, 06:43

Фронт работ Величко был велик: он проектировал особняки, ему доверили создать проект здания для влиятельного банка, вести надзор за строительством новых зданий Харьковского университета

Одна из самых значимых работ архитектора Виктора Величко — ансамбль зданий на ул. Университетской
Одна из самых значимых работ архитектора Виктора Величко — ансамбль зданий на ул. Университетской

Архитектор Виктор Величко — один из тех зодчих, которые сыграли большую роль в обновлении города в начале XX века. На его счету — десятки проектов зданий, которые и в наши дни являются украшением города. При этом точных сведений о том, как Величко оказался в Харькове, не сохранилось. Известно, что он родился в Варшаве и окончил архитектурный факультет Петербургской академии художеств. Учился он вместе с Алексеем Бекетовым, и, возможно, эта связь в итоге сыграла свою роль в дальнейшей судьбе зодчего. В пользу этой версии говорит и тот факт, что в будущем сокурсники стали, считай, соседями.

Фронт работ Величко был велик: он проектировал особняки, выполняя заказы зажиточных харьковчан, ему доверили создать проект здания для влиятельного банка, вести надзор за строительством и перестройками новых зданий Харьковского университета. Кроме того, зодчий приложил руку к архитектурному ансамблю нынешнего НТУ "ХПИ".

АНСАМБЛЬ В ЦЕНТРЕ. АРХИВ И БИБЛИОТЕКА

1.jpg
Одна из самых значимых работ архитектора Виктора Величко — ансамбль зданий на ул. Университетской. В начале XX века перед зодчим поставили задачу спроектировать на месте морально устаревших построек новые дома. И справился он с ней на отлично. Новый библиотечный корпус с примыкающи блоком архива и вовсе называют произведением искусства.
Ул. Университетская, 23
Старт

ЗДАНИЕ БАНКА. ПРИВЕТ ИЗ ПРОШЛОГО НА ФАСАДЕ

2.jpg
Одно из красивейших зданий площади Конституции — здание бывшего Петербургского коммерческого банка. Сейчас здесь находится отделение госбанка, но дореволюционная надпись на фасаде красуется до сих пор. Трехэтажка в стиле французского ренессанса с колоннами из натурального камня выглядит солидно, внушая доверие вкладчикам.
Пл. Конституции, 22
450 м

ЗАГС. ПОМНИТ СВАДЬБУ КЛАВДИИ ШУЛЬЖЕНКО

3.jpg.jpg
В красивом трехэтажном здании на ул. Рымарской в начале прошлого века размещалась частная глазная лечебница. Позже на первом этаже поселился Дзержинский загс, в котором в 1930-м выходила замуж за Владимира Коралли Клавдия Шульженко. А несколько лет назад влюбленные приехали регистрировать брак на велосипедах.
Ул. Рымарская, 28
1200 м

ДОМ ДЛЯ СЕМЬИ. НЕ ЗАТЕРЯЛСЯ СРЕДИ ШЕДЕВРОВ

4.jpg
Как и многие другие известные харьковчане, Виктор Величко жил на ул. Дарвина. Двухэтажный особняк, сочетающий в себе элементы романской и готической архитектуры, он возвел для своей семьи. Дом получился на славу и нисколько не теряется среди других шедевров этой улицы, многие из которых — работы Алексея Бекетова. Величко с семьей жил на втором этаже особняка, где было семь комнат. Первый этаж с пятью комнатами сдавали в аренду.
Ул. Дарвина, 31
2500 м

ОСОБНЯК. ПОСЛЕ ВОЙНЫ НАДСТРОИЛИ ОДИН ЭТАЖ

5.jpg
Памятник архитектуры на ул. Пушкинской, 86, за долгие годы существования существенно изменил первозданный вид. Изначально по проекту особняк был одноэтажным, но во время Второй мировой войны его разрушили. Восстанавливал здание неизвестный зодчий, который очень удачно спроектировал новый облик здания и надстройку к нему. Сейчас здесь находится институт лесного хозяйства и агролесомелиорации им. Высоцкого.
Ул. Пушкинская, 86
3900 м

ПОДАРОК ЗАВОДЧИКА. САНАТОРИЙ И ШКОЛА

6.jpg
Интересная история и у одноэтажного особняка на ул. Пушкинской, 100. Около 105 лет назад его построил местный купец и заводчик Семен Толкачев по проекту Величко. В дальнейшем владелец пожертвовал дом в пользу города, и в здании открыли детский костно-туберкулезный санаторий. Не так давно в особняке прописалась частная общеобразовательная школа "Лествица", в которой уделяют особое внимание духовному воспитанию учеников.
Ул. Пушкинская, 100
4200 м
улица, улицы, прогулка, шульженко, здания, величко

Вы сейчас просматриваете новость "Интересная прогулка по Харькову: шедевры архитектуры Виктора Величко". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Максим Иванов

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Одесса

Это роскошное здание на территории санатория некогда было дачей одесских купцов Маврокордато

Интересная прогулка по Одессе: старый парк санатория "Аркадия"

2 Апреля, 13:36

В санатории принимали песочный душ и жили купцы

Одесса

По соседству с горожанами поселились каменные орлы, совы, львы, лебеди и даже овечки

Звериные нравы домов Одессы: вино охраняют драконы, а особняк магната - кентавры

2 Апреля, 11:15

"Сегодня" узнала, что охраняли огнедышащие ящеры, что общего между кротом и попугаем и почему фасад художественного музея тоже является произведением искусства

Харьков

Здание возле Покровского собора возвели в XIX веке и дважды перестраивали

Харьковский модерн: Покровский подарил городу Дом с химерами и гостиницу

1 Апреля, 10:40

Творческий диапазон Покровского разнообразен: это не только здания для епархии, например, музей церковных древностей и гостиницы, а жилые и административные здания, гимназии

Куда пойти

Лицей им. Богуна на Печерске

Прогулка по Печерску в Киеве: Косой капонир, дом с розовым фламинго и памятник сидящему академику Павлову

1 Апреля, 09:23

Мы узнаем о создании крепости, где содержался убийца Столыпина, и о том, чем лицеистов "обидел" Суворов  

Харьков

Харьков получил в исполнении Гинзбурга множество зданий, выполненных в различных стилях

Харьковский модерн: "бегущие" окна, ангелы и катакомбы

31 Марта, 06:02

Архитектор Александр Гинзбург спроектировал "Золотую рыбку" и "Чайный домик"

Куда пойти

Сакуры скоро зацветут

Прогулки в парке Киото и его окрестностях в Киеве: таинственный сад камней и апрельское цветение рекордных сакур

25 Марта, 09:36

Здесь мы сможем полюбоваться муралом

Одесса

Недалеко от Общества взаимного кредита в 1906-м появилось здание Учетного банка, колонны которого экскурсоводы называют «банковскими вратами» города

Коммерческая Одесса: "банковские врата" и сказочный банк

18 Марта, 06:38

В старейшем банке города работали "честные банкиры", а в крупнейшем филиале смотрели кино

Харьков

Одной из самых интересных построек Харькова эпохи модерна является доходный дом «Товарищества Гельферих-Саде»

Харьковский модерн: немецкий след и средневековая готика

18 Марта, 05:19

Зодчий из Петербурга возводил в Харькове памятники архитектуры

Одесса

Здание Русского технического общества на ул. Княжеской, известное из-за символов на фасаде как Масонский дом

"Темные пятна" Одессы: Масонский дом, опасные руины и криминальные закоулки

14 Марта, 11:08

В преддверии турсезона "Сегодня" выяснила, где стоит навести порядок, чтобы местным жилось спокойнее, а для туристов город стал более привлекательным

Куда пойти

Территория Лавры

Прогулка по Киево-Печерской лавре: поднимаемся на колокольню, ищем могилу Столыпина и любуемся восстановленным храмом

11 Марта, 09:05

Здесь мы узнаем, когда у святыни поселился Нестор-летописец гигант  

Одесса

Сладкая экспозиция. Около 150 экспонатов рассказывают об истории появления шоколада. Фото: sinkevich.od.ua

Музей шоколада в Одессе: сладкие картины, шоколадный бог и дракон в 130 кг

5 Марта, 06:53

Кондитеры создали около 150 экспонатов из шоколада: начиная фигурками жителей племени древних ольмеков, и заканчивая сладкими картинами с изображением одесских достопримечательностей

Харьков

Нынешнее здание фармуниверситета на ул. Пушкинской, 53, также спроектировал Юлий Цауне

Интересная прогулка по Харькову: архитектурные шедевры Юлия Цауне

4 Марта, 12:15

Латыш спроектировал вокзал и дом с солярием на крыше

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования