Интересная прогулка по Харькову: улица музыки и веры

Улица Ярославская, которая протянулась от Центрального рынка до реки Лопань, хранит за фасадами зданий старинные тайны. Возникла она в начале XIX века и носила имя первого профессионального архитектора Петра Ярославского, который во многом определил архитектурный облик Харькова того времени, проектируя светские, сакральные и хозяйственные здания. В районе Ярославской жили ремесленники, купцы и первые харьковские промышленники. На перекрестке с Полтавским Шляхом стоял и дом самого зодчего, но до наших дней он не сохранился.

Тем не менее на улице можно увидеть много других интересных построек: здание бывшей женской гимназии, помещение музыкального общества, чьи участники воспитывали эстетические вкусы горожан, склады, которые стали памятником архитектуры. На улице есть и старообрядческая церковь, которая была в немилости у советских чиновников. А мечеть на Ярославской восстановили на руинах старого молитвенного здания мусульман.

СКЛАД И ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ

Склады, расположенные на углу с ул. Коцарской, проектировал архитектор Юлий Цауне в 1906-м. Это был целый комплекс зданий, который появился на ул. Ярославской не случайно: с XVIII века местность обживали ремесленники и работали промышленные предприятия. Например, на углу улиц Ярославской и Коцарской изготавливали восковые свечи, а здание №5 сохранило предназначение до наших дней — здесь находится аптечная база.

ГИМНАЗИЯ ДЛЯ ДЕВОЧЕК ИЗ БОГАТЫХ СЕМЕЙ

Бывший особняк под №10 возвели в 1895-м. Дом перестраивали, и в 1913-м здесь разместилась женская гимназия. В учебное заведение принимали девочек с 8 лет, которые уделяли большую часть времени гуманитарным предметам: грамматике, литературе, истории, иностранным языкам. Учиться в частных гимназиях могли только дочери состоятельных родителей, потому что плата за обучение была высокой. Сейчас в здании — управление образования администрации Холодногорского района.

ДОМ КОММУНАЛЬЩИКОВ ОТДАЛИ ИСКУССТВУ

Бывший жилой дом под №17 построили в начале XX века. В советские годы в здании с аркой располагались районные организации, затем — жэк. Несколько лет назад коммунальщики сменили прописку, а памятник архитектуры передали Детской музыкальной школе №3 им. М. Карминского, у которой долго не было своего помещения. Эта школа — одно из старейших учебных заведений Харькова. Ее история начинается с 1920-го с момента создания музыкальной студии при ЮЖД. Также в здании находится библиотека.

ДОМ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА: ОБУЧЕНИЕ МУЗЫКЕ И ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Желающим узнать, где зарождалась музыкальная культура города, стоит во время прогулки по ул. Ярославской обратить внимание на каменную двухэтажку, расположенную на четной стороне улицы на углу с Полтавским шляхом. Дом построили в 1839-м. Позже его неоднократно перестраивали, а в 1889-м он перешел во владение отделения Русского музыкального общества и состоящего при нем музучилища. Здесь повышали уровень эстетического развития публики и обучали музыке.

СТАРООБРЯДЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ И АВТОГАРАЖ

Еще один памятник архитектуры на ул. Ярославской — храмовое здание под №28, бывшая старообрядческая церковь, которую построили в 1914-м. На ее открытие фарфоропромышленники Кузнецовы подарили церковной общине майоликовый иконостас редкой красоты. Однако до наших дней не сохранились ни внутренне убранство храма, ни внешний первоначальный вид с куполами. В 1930-м советская власть закрыла церковь, помещение передали музею милиции и уголовного розыска, многие служители и рядовые члены церкви подверглись репрессиям. Во время Второй мировой войны храм сильно пострадал от пожара, позже здание передали военно-строительному управлению для размещения автогаража и ремонтных мастерских. Верующим здание вернули в 1948-м.

МЕЧЕТЬ: РАССЕЛЕНИЕ ТАТАРСКОГО ОТРЯДА И ТИР

В 1906-м в конце ул. Ярославской на берегу реки Лопань силами татарской общины построили соборную мечеть. Историк Дмитрий Багалей писал в то время, что численность татар в городе увеличилась в связи с расквартированием татаро-башкирского конного отряда после русско-турецкой войны. Был возведен комплекс зданий, включая мечеть, мусульманскую школу и жилые помещения для учителей. В годы революции мечеть экспроприировали, на ее территории открыли тир, но в 1922-м вернули мусульманам. Позже "советы" разрушили мечеть, мотивировав решение расширением русла реки. В 2000-м во время работ по восстановлению мечети строители обнаружили часть кирпичного фундамента старого здания. Спустя несколько лет на минарете и куполе восстановленого объекта заблестели полумесяцы — символы ислама.