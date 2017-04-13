Интересный проект: в Харькове открыли спецшколу для помощников депутатов

В Харькове молодых людей бесплатно обучат навыкам, которыми должен обладать помощник депутата. Для этого открыли спецшколу, где в течение шести недель 80 парней и девушек будут участвовать в мастер-классах и практических занятиях. Учащиеся будут мотать на ус советы народных избранников, которые расскажут, как стать хорошим помощником и приносить пользу горожанам. "Сегодня" узнала об уникальном для Харькова проекте и выяснила, может ли такой опыт стать началом политической карьеры.

Как рассказали нам организаторы проекта, для Харькова это новый опыт, дескать, в Харькове есть школы депутатов, а вот их помощников никогда не готовили. "Сами депутаты жалуются, что в городе есть много молодых инициативных ребят, которые стремятся стать помощниками, но у них зачастую нет должной квалификации, чтобы помогать эффективно", — рассказала координатор "Школы помощника депутата" Ксения Иванова.

Из 170 желающих пройти курс обучения отобрали чуть больше половины. Выбирали по мотивационным письмам, в которых кандидаты доказывали, пока что лишь на словах, почему именно они должны помогать депутатам. Теперь дважды в неделю слушатели будут собираться на мастер-классы и практикумы. Первый вид занятий — теоретический, на них участникам проекта расскажут и покажут, как работают органы местного самоуправления, как составлять документацию, а лекции будут читать городские избранники. К примеру, в понедельник опытом делилась заммэра Светлана Горбунова-Рубан. А вот на практикумах слушатели будут осваивать тайм-менеджмент, ораторское мастерство и учиться общаться с электоратом. "Мы планируем, что по окончании школы 20 лучших ребят оставят свои резюме, и депутаты смогут принять их в свои команды. Но даже если у кого-то не получится стать помощником после школы, полученные знания им наверняка пригодятся в будущем", — уверена Ксения Иванова.

Кто-то из слушателей, вполне вероятно, окажется в команде депутата горсовета Максима Мусеева, который ценит квалифицированных специалистов, способных без труда разбираться в особенностях и проблемах социальной сферы и коммунального хозяйства. "Это не тот человек, который носит за тобой портфель и подает плащ. Помощник — это исполнитель, который работает с документами и людьми, организовывает работу и составляет график. Если человек придет в приемную с жалобой на текущую крышу, помощник должен понимать, какие у него есть инструменты: в какую инстанцию обратиться, какой бюджет, какие статьи расходов, как проконтролировать и добиться результата. Для этого необходимо понимать, как устроена система", — говорит Мусеев.

Вот только официальная оплата за помощь не предусмотрена, речь идет об общественной нагрузке, но депутат самостоятельно может отблагодарить помощника, исходя из собственных возможностей. Заработать, помогая депутату, можно, войдя в штат команды народных избранников, заседающих в Верховной Раде. Правда, таких школ, которые дали бы зеленый свет в Раду, в Харькове пока нет. В ближайшие месяцы филиал в нашем городе планирует открыть столичная "Школа помощника народного депутата", однако обучение здесь обойдется уже в 2500 грн, а лекции будут читать политики высшего эшелона.

Как рассказала нам организатор школы Катерина Полтавец, после курса из 30 лекций слушатели смогут пройти конкурсный отбор, по итогам которого лучшие из них отправятся на стажировку в Верховную Раду или Киевский горсовет, а затем смогут трудоустроиться. За три года работу помощника депутата получили 200 выпускников. "Конкурс проходит в три этапа, включающих составление резюме, творческое задание и тесты на основе проведенных лекций", — поясняет Полтавец. Также там обращают внимание и на черты характера. Особенно ценят цепкость, настойчивость, инициативность. "Политика — такая вещь, в которой слабость проявлять нельзя, даже в одной команде помощников народного депутата есть серьезная конкуренция", — говорит Полтавец.

Показательный пример — команда нардепа Александра Кирша, в которую входят четыре основных помощника и 30 неоплачиваемых. С некоторыми из них политик работал еще в Харькове и во время предвыборной кампании, другие присоединились уже после получения мандата. Хвалебных отзывов о работе своих помощников Кирш не жалеет, уверяя, что без них многого бы не смог сделать. Труд оплачиваемых помощников обходится госбюджету в 52 000 грн, но работа их, судя по всему, не из простых.

"Они организовывают встречи с избирателями, мониторят общественное мнение в онлайн-режиме. Я имею возможность с их помощью "посоветоваться" с народом, ведь они следят за публикациями и настроениями людей в Facebook", — говорит Кирш.

Команда освобождает нардепа и от рутины: составления пояснительных записок, сравнительных таблиц и других бюрократических тонкостей при работе над законопроектами. "Главное в помощниках, по моему мнению, — обучаемость и расторопность, умение ориентироваться в политике. Важно, чтобы люди знали политическую систему, больные места, знали, что необходимо округу и людям", — поделился с "Сегодня" Кирш.

Работа ассистента нардепа — один из самых действенных способов подготовиться к самостоятельной политической карьере. По информации "Школы помощника народного депутата", 73 помощника нардепов 7-го созыва стали народными избранниками действующего состава парламента.

ШКОЛА ЛИДЕРОВ У ГУБЕРНАТОРА

Начать политическую карьеру можно не только в школе помощника депутата. В Харькове запустили уже второй сезон проекта "Школа лидерства главы Харьковской ОГА", где участники получат знания по основам лидерства, коммуникативного менеджмента и ораторского искусства. Стажироваться слушатели будут в департаментах и управлениях ХОГА, там же они займутся разработкой и презентацией собственных проектов.

"Новинкой второго сезона проекта стал молодежный лагерь, запланированный на лето. В течение нескольких дней участники получат возможность поработать в командах, пообщаться с приглашенными представителями бизнес-сектора и органов госвласти", — сообщили организаторы.