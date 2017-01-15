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Интресная прогулка: мосты и переправы Харькова (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7882/99_main.1484428746.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7882/99_tn.1484428746.jpg Харьков У Нетеченского торговали рыбой, а в имени "горбатого" увековечили героя

Интресная прогулка: мосты и переправы Харькова (фото)

Сегодня, 05:45

У Нетеченского торговали рыбой, а в имени "горбатого" увековечили героя

Подвесной Мариинский мост в сквере «Стрелка» — одна из любимых достопримечательностей харьковчан
Подвесной Мариинский мост в сквере «Стрелка» — одна из любимых достопримечательностей харьковчан

В Харькове насчитывается почти 60 мостов, и некоторые из них имеют давнюю и интересную историю. Первые переправы через реки были деревянными, есть упоминания об их существовании уже в XVIII веке, а с XIX столетия до наших дней сохранились и фото. Мосты часто разрушали паводки, и позже их стали возводить из железобетона и камня. Многие сооружения пострадали во время боев за город с немцами, однако спустя годы в основе некоторых мостов сохранились материалы, используемые при их строительстве более ста лет назад.

Несколько лет назад названия харьковских мостов закрепили официально, хотя за долгую историю переправы они обрастали разными именами: Нетеченский и Рыбный, Вознесенский и Горбатый. Мы предлагаем прогуляться по мостам, которые находятся в пешей доступности в центральной части города, нависая над реками Харьков и Лопань, узнать о старых и новых сооружениях, и, если повезет, — покормить уток, которые остались зимовать.

ЛОПАНСКИЙ МОСТ. СТОИТ НА СТАРИННЫХ ОПОРАХ

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Переправа через реку Лопань была первым большим мостом Харькова со времен казаков. Точная дата строительства неизвестна, однако, по некоторым данным, в 1745-м на реке уже был старый деревянный мост, который называли Большим Лопанским, позже — Екатеринославским. Сооружение часто обрушали паводки, пока в 1888-м его не сделали железным на каменных опорах. Во время войны мост разрушили, а в 1958-м восстановили, использовав уцелевшие каменные опоры.

КУПЕЧЕСКИЙ МОСТ. СТОЙКОСТЬ ПРОВЕРЯЛИ ПОВОЗКАМИ С УГЛЕМ

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Второй по старшинству мост Харькова — Купеческий — построили в 1909-м. Перед открытием он прошел серьезные испытания нагрузки: по нему пустили восемь заполненных пассажирами трамвайных вагонов, 26 ломовых повозок, груженных углем, а на тротуарах выложили тысячи кирпичей. В результате мост выдержал нагрузку вдвое большую, чем была предусмотрена проектом. Во время войны мост частично разрушили, позже полностью отстроили, а последний раз его реставрировали в 2014-м.

МАРИИНСКИЙ МОСТ. МАНИТ ВЛЮБЛЕННЫХ

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Подвесной Мариинский мост в сквере "Стрелка" — одна из любимых достопримечательностей харьковчан. Здесь часто проводят фотосессии, а влюбленные пары увешали перила замочками, скрепив свои чувства. Когда темнеет, на пешеходном мосту зажигается подсветка, а в теплое время года под ним устраивают прогулки на лодках. Ко Дню города мост и набережную украшают цветами в горшках, в 2016-м возле Мариинского моста на воде установили сцену для концертов и лазерных шоу.

НЕТЕЧЕНСКИЙ МОСТ. ТОРГОВЛЯ И АРХИТЕКТОР ИЗ ГОЛЛАНДИИ

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Железобетонный Нетеченский мост, который в былые времена называли Рыбным, построили в 1911-м по проекту архитектора голландского происхождения Льва Тервена. Когда-то это место было очень шумным, ведь рядом располагалась Рыбная площадь с одноименным базаром. Какую только рыбу здесь не продавали: судаков, лещей, карпов, селедку. Торговали в магазинах, лотках, прямо из бочек. Как и другие старые мосты, он пострадал во время войны, но был восстановлен.

ГОНЧАРОВСКАЯ ПЛОТИНА. ДВЕ ЦЕЛИ И ГРЕБЛЯ

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Неподалеку от Гончаровской плотины когда-то существовал деревянный Дмитриевский мост. За долгие годы он стал непригодным к эксплуатации, и градостроители решили возвести новое сооружение. В двухстах метрах ниже по течению реки Лопань расположена плотина. Это место показалось более удобным для нового моста, который построили, совместив с плотиной. Она уже больше 80 лет регулирует уровень рек в черте города и обеспечивает технической водой промышленные предприятия.

Правда, несколько лет назад плотина работала не в полную силу, пока не провели ее капитальный ремонт. На мосту установлена табличка, которая гласит, что его построили к 20-летию освобождения Харькова от немецко-фашистских захватчиков. Гончаровский мост помог разгрузить центр города от транспорта. Когда-то на отрезке от моста до стрелки рек Харьков и Лопань соревновались по гребле на байдарках, каноэ, лодках и морских ялах, а возле моста была гребная база.

МОСТ ЧИГИРИНА. ИМЯ ГЕРОЯ И "ГОРБ" ДЛЯ ПОВОЗОК

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Мост Чигирина ранее именовали Вознесенским, но харьковчане знают его как "горбатый". При строительстве сооружение изогнули, чтобы повозки, которые съезжали с крутого спуска нынешней улицы Маршала Бажанова, могли затормозить. В 1928-м вместо деревянного моста построили каменный, однако "горб" все равно решили оставить. Свое имя мост получил в честь инженера-железнодорожника Юлия Чигирина. В 1962-м на платформе "Октябрьская" Южной железной дороги у поселка Высокий мужчина ценой собственной жизни спас от смерти старушку и ее уже немолодую дочь.

Идя по платформе, Чигирин услышал тревожные гудки встречного скорого поезда и пронзительный крик — две женщины не успели перебежать железнодорожную линию, прямо на них летел электровоз. Чигирин прыгнул с платформы на рельсы и, оттолкнув женщин с железнодорожного пути, прижал их к стоящей электричке. Сам Юлий Чигирин погиб. Сейчас мост реконструируют.
Харьков, мост, мосты, прогулка

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Автор:

Макаренко Анна

Источник:

"Сегодня"

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