Интресная прогулка: мосты и переправы Харькова (фото)

В Харькове насчитывается почти 60 мостов, и некоторые из них имеют давнюю и интересную историю. Первые переправы через реки были деревянными, есть упоминания об их существовании уже в XVIII веке, а с XIX столетия до наших дней сохранились и фото. Мосты часто разрушали паводки, и позже их стали возводить из железобетона и камня. Многие сооружения пострадали во время боев за город с немцами, однако спустя годы в основе некоторых мостов сохранились материалы, используемые при их строительстве более ста лет назад.

Несколько лет назад названия харьковских мостов закрепили официально, хотя за долгую историю переправы они обрастали разными именами: Нетеченский и Рыбный, Вознесенский и Горбатый. Мы предлагаем прогуляться по мостам, которые находятся в пешей доступности в центральной части города, нависая над реками Харьков и Лопань, узнать о старых и новых сооружениях, и, если повезет, — покормить уток, которые остались зимовать.

ЛОПАНСКИЙ МОСТ. СТОИТ НА СТАРИННЫХ ОПОРАХ

Переправа через реку Лопань была первым большим мостом Харькова со времен казаков. Точная дата строительства неизвестна, однако, по некоторым данным, в 1745-м на реке уже был старый деревянный мост, который называли Большим Лопанским, позже — Екатеринославским. Сооружение часто обрушали паводки, пока в 1888-м его не сделали железным на каменных опорах. Во время войны мост разрушили, а в 1958-м восстановили, использовав уцелевшие каменные опоры.

КУПЕЧЕСКИЙ МОСТ. СТОЙКОСТЬ ПРОВЕРЯЛИ ПОВОЗКАМИ С УГЛЕМ

Второй по старшинству мост Харькова — Купеческий — построили в 1909-м. Перед открытием он прошел серьезные испытания нагрузки: по нему пустили восемь заполненных пассажирами трамвайных вагонов, 26 ломовых повозок, груженных углем, а на тротуарах выложили тысячи кирпичей. В результате мост выдержал нагрузку вдвое большую, чем была предусмотрена проектом. Во время войны мост частично разрушили, позже полностью отстроили, а последний раз его реставрировали в 2014-м.

МАРИИНСКИЙ МОСТ. МАНИТ ВЛЮБЛЕННЫХ

Подвесной Мариинский мост в сквере "Стрелка" — одна из любимых достопримечательностей харьковчан. Здесь часто проводят фотосессии, а влюбленные пары увешали перила замочками, скрепив свои чувства. Когда темнеет, на пешеходном мосту зажигается подсветка, а в теплое время года под ним устраивают прогулки на лодках. Ко Дню города мост и набережную украшают цветами в горшках, в 2016-м возле Мариинского моста на воде установили сцену для концертов и лазерных шоу.

НЕТЕЧЕНСКИЙ МОСТ. ТОРГОВЛЯ И АРХИТЕКТОР ИЗ ГОЛЛАНДИИ

Железобетонный Нетеченский мост, который в былые времена называли Рыбным, построили в 1911-м по проекту архитектора голландского происхождения Льва Тервена. Когда-то это место было очень шумным, ведь рядом располагалась Рыбная площадь с одноименным базаром. Какую только рыбу здесь не продавали: судаков, лещей, карпов, селедку. Торговали в магазинах, лотках, прямо из бочек. Как и другие старые мосты, он пострадал во время войны, но был восстановлен.

ГОНЧАРОВСКАЯ ПЛОТИНА. ДВЕ ЦЕЛИ И ГРЕБЛЯ

Неподалеку от Гончаровской плотины когда-то существовал деревянный Дмитриевский мост. За долгие годы он стал непригодным к эксплуатации, и градостроители решили возвести новое сооружение. В двухстах метрах ниже по течению реки Лопань расположена плотина. Это место показалось более удобным для нового моста, который построили, совместив с плотиной. Она уже больше 80 лет регулирует уровень рек в черте города и обеспечивает технической водой промышленные предприятия.

Правда, несколько лет назад плотина работала не в полную силу, пока не провели ее капитальный ремонт. На мосту установлена табличка, которая гласит, что его построили к 20-летию освобождения Харькова от немецко-фашистских захватчиков. Гончаровский мост помог разгрузить центр города от транспорта. Когда-то на отрезке от моста до стрелки рек Харьков и Лопань соревновались по гребле на байдарках, каноэ, лодках и морских ялах, а возле моста была гребная база.

МОСТ ЧИГИРИНА. ИМЯ ГЕРОЯ И "ГОРБ" ДЛЯ ПОВОЗОК

Мост Чигирина ранее именовали Вознесенским, но харьковчане знают его как "горбатый". При строительстве сооружение изогнули, чтобы повозки, которые съезжали с крутого спуска нынешней улицы Маршала Бажанова, могли затормозить. В 1928-м вместо деревянного моста построили каменный, однако "горб" все равно решили оставить. Свое имя мост получил в честь инженера-железнодорожника Юлия Чигирина. В 1962-м на платформе "Октябрьская" Южной железной дороги у поселка Высокий мужчина ценой собственной жизни спас от смерти старушку и ее уже немолодую дочь.

Идя по платформе, Чигирин услышал тревожные гудки встречного скорого поезда и пронзительный крик — две женщины не успели перебежать железнодорожную линию, прямо на них летел электровоз. Чигирин прыгнул с платформы на рельсы и, оттолкнув женщин с железнодорожного пути, прижал их к стоящей электричке. Сам Юлий Чигирин погиб. Сейчас мост реконструируют.