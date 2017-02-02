Из Харькова отправили в Авдеевку 20 тонн гуманитарной помощи

Сегодня, 12:53

В Донецкую область отправилась автоколонна из четырех машин и бензовоза

Авдеевка нуждается в помощи. Фото: AFP
Авдеевка нуждается в помощи. Фото: AFP

Сегодня утром, 2 февраля, из Харькова отправили гуманитарный груз в Донецкую область для оказания помощи жителям Авдеевки.

Как сообщил замгубернатора Харьковской области Марк Беккер, автоколонна с гуманитаркой состоит из двух КамАЗов, двух ГАЗелей и бензовоза. В составе груза – более 20 тонн продуктов: мука, макаронные изделия, крупы, сахар, овощи, кондитерские изделия, хлебобулочные изделия, а также тушенка, колбасные изделия, растительное масло, сыры, питьевая вода.

Кроме того, в Авдеевку отправляю мыло и средства для стирки, а также лекарства и перевязочные материалы.

"Также в Донецкую область отправляем 10 дизель- и бензогенераторов и столько же единиц теплоэлектрообогревателей. Передаем 10 тонн дизельного топлива и 10 тонн бензина. К пятнице изготовим по их заказу и привезем 10 кубов пиломатериала", – добавил Марк Беккер.

Колонну сопровождают автомобили облуправления Нацполиции.

В ХОГА уточнили заметили, что необходимые продукты собрали буквально за считанные часы. К процессу подключились предприятия и фермы из всех районов области.

Грузить гуманитарную помощь для жителей Авдеевки помогали курсанты местного университета воздушных сил.

Напомним, 30 января 2017 года в результате обстрела боевиками Авдеевки на местном коксохимическом заводе были перебиты все ветки электроснабжения, в результате чего на предприятии началась частичная консервация, а город оказался на грани социально-экономической катастрофы.

В Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.

Со вчерашнего дня – 1 февраля – военнослужащие Вооруженных Сил Украины подключились к обеспечению жителей Авдеевки самым необходимым во избежание гуманитарной катастрофы в городе.

Сейчас паники в городе нет. В основном эвакуируют детей.

По состоянию на 09:00 2 февраля в Авдеевке открылась школа №7, там восстановился учебный процесс.
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Автор:

Максим Иванов

Источник:

"Сегодня"

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