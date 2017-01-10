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Из Харькова в Стамбул открывают прямой авиарейс http://www.segodnya.ua/img/article/7868/17_main.1484044380.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7868/17_tn.1484044380.jpg Харьков Самолеты будут летать четыре раза в неделю

Из Харькова в Стамбул открывают прямой авиарейс

Сегодня, 19:25

Самолеты будут летать четыре раза в неделю

Харьков запускает новые рейсы. Фото: wing.com.ua
Харьков запускает новые рейсы. Фото: wing.com.ua

Турецкий авиафлагман Turkish Airlines открывает прямой рейс в Стамбул из Харькова. Как сообщается на сайте Харьковского аэропорта, новый рейс открывается 30 марта, а билеты на него можно купить уже сейчас.

Boeing 737 и Airbus A320 будут летать Стамбул 4 раза в неделю – в понедельник, среду, четверг и воскресенье, а с конца мая рейсы будут осуществляться еще и по вторникам, пятницам и субботам. Пассажирам будут доступны эконом- и бизнес-классы. Turkish Airlines летают в 292 города и в 295 аэропортов мира, поэтому харьковчане смогут планировать путешествия по всему миру с одной пересадкой в Стамбуле.

Напомним, в харьковском аэропорту задержали мошенника из Израиля.
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Автор:

Макаренко Анна

Источник:

"Сегодня"

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