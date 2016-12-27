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Известному харьковскому телеведущему нужна помощь http://www.segodnya.ua/img/article/7835/56_main.1482842376.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7835/56_tn.1482842376.jpg Харьков Игорю Жукову предстоит дорогостоящая химиотерапия

Известному харьковскому телеведущему нужна помощь

Вчера, 14:38

Игорю Жукову предстоит дорогостоящая химиотерапия

Игорь Жуков. Фото: Facebook
Игорь Жуков. Фото: Facebook

Известному харьковскому телеведущему, автору популярных программ, киноведу Игорю Жукову нужна помощь. Журналиста настигла серьезная болезнь – он перенес серьезную операцию по удалению опухоли, теперь ему предстоит дорогостоящая химиотерапия, поскольку есть риск, что болезнь проявится вновь.

"Благодарю Бога, ангелов-хранителей, врачей, близких и всех, кто помогает и словом, и делом. Всегда знал, что этот мир прекрасен и гармоничен, и что в нем столько добрых, милосердных, отзывчивых людей! Свою телепрограмму успел снять наперед, поэтому по ТВ и соцсетям буду бегать живчиком, а в жизни еще впереди предстоит... Но прорвемся!.. Как говорил любимый герой любимого фильма из детства: "Будем жить!" – написал Игорь Жуков на своих страницах в соцсетях.

Номер банковской карты, на которую можно перечислить помощь, он указал на своих страницах в соцсетях.
Харьков, помощь, опухоль, химиотерапия, телеведущий, нужна помощь

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Автор:

Макаренко Анна

Источник:

"Сегодня"

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