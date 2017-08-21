Как Харьков будет встречать праздники

Нынешняя неделя для харьковчан обещает стать богатой отдыхом и развлечениями. 23 августа харьковчане будут праздновать 363-летие родного города, а 24 августа 26-ю годовщину независимости Украины. "Сегодня" выяснила, где и как можно провести выходные и какие сюрпризы готовят для горожан к празднику.

Отмечать годовщину освобождения Харькова от нацистских захватчиков и его день рождения начнут уже в понедельник праздничными мероприятиями в районах города, где пройдут митинги-реквиемы и гражданские панихиды. В среду праздновать 363-летие города начнут с раннего утра возложением цветов, встречей официальных делегаций и награждением почетных граждан Харькова в оперном (начало в 13:00). Кульминация празднования назначена на 23 августа.

"Впервые за несколько лет мы масштабно отпразднуем День города и проведем большой концерт. Фейерверк, как раньше, устраивать не будем, завершит концерт файер-шоу", — отметил первый заммэра Игорь Терехов. Обещают в этот день порадовать горожан и мюзиклом "Путешествие по Харькову", который готовят актеры театра "Мадригал".

Еще одна локация для праздника — парк Горького, где, помимо Дня города, будут отмечать еще и 5-летний юбилей самого харьковского "Диснейленда". "23 августа днем на различных локациях выступят группы Banderas Blues Band, Bo-i-bro, The Kann, Lewis Carroll Band, а вечером харьковчан удивит симфошоу коллектива Prime Orchestra, который исполнит хиты в оркестровой обработке, и драйвовое пение HeartBeat Brass Band. Кроме этого, на центральной аллее парка обустроят уникальную экспозицию старинных вышиванок, а у развлекательного центра развернется фотовыставка "Уникальная земля харьковская" с редкими историческими снимками", — рассказывает пресс-секретарь парка им. Горького Андрей Кравченко. Гуляния по случаю юбилея парка продлятся все выходные, до 27 августа, начало мероприятий — 12:00.

24 августа в первой столице также запланированы официальные мероприятия, среди которых и возложение цветов к монументу Независимости. А в парке Горького главный праздник страны отметят гала-концертом, на который пригласили Freedom-jazz и Диму Коляденко.

Концерт: Бабкин, Билык и "Грибы"

Спустя несколько лет тишины на площадь Свободы возвращается шумный праздник. Во время большого концерта ко Дню города для харьковчан выступят популярные украинские исполнители Сергей Бабкин, Наталья Могилевская, Ирина Билык, Потап и Настя, группы Dzidzio и "Грибы". Услышать любимые хиты горожане смогут 23 августа, начало концерта — в 19:00.

Еда на набережной

Провести выходные со вкусом зовут на фест уличной еды Go-Go Food. С 23 по 27 августа в сквере "Стрелка" желающих угостят изысками различных кухонь мира. Здесь же обустроят лобби-зоны с удобной мебелью, игровую зону для детворы, а на реке Харьков появится плавучая сцена для выступлений молодежных коллективов.

Прогулка и квест

Отпраздновать 363-летие города можно и среди живописных пейзажей Superior Golf & Spa Resort. 23 августа с 11:00 до 19:00 желающие смогут прогуляться по зеленым лужайкам и даже прокатиться на электрокаре, принять участие в мастер-классах по гольфу и турнире по мини-гольфу. А для детворы подготовили занимательный пиратский квест и опыты с жидким азотом.

"Океан Эльзы": звук и эмоции на трибунах

Долгожданный концерт в рамках финальной украинской части "Мирового тура 2016—2017" группы "Океан Ельзы" начнется на стадионе "Металлист" 24 августа в 20:00. С большой сцены Вячеслав Вакарчук исполнит для тысяч зрителей всеми любимые хиты, а слушателей ждет испытание мощным звуком и неудержимыми эмоциями.