Как проходят театральные будни "солнечной" детворы

В Харькове работает необычная детская театральная студия, где среди актеров — не только обычные дети, но и "солнечные" малыши (с синдромом Дауна. — Авт.). Творческие личности прекрасно уживаются друг с другом на одной сцене, часами могут репетировать и всегда радуются, когда их постановки срывают овации зрительного зала.

Театральная студия Cicada появилась прошлым летом, изначально здесь было две труппы. В одной занимались обычные детки, а в другой — малыши с геномной патологией. "Я решила попробовать и свести ребят вместе. Конечно, у нас менялся актерский состав. Сейчас в студии занимаются актеры от 4 до 17 лет", — рассказывает художественный руководитель студии Татьяна Крохмаль.

До того, как ребята начали работать вместе, педагог предупредила маленьких актеров, что они будут заниматься вместе с необычными детьми. "Когда они спрашивали, в чем же разница между ними, я объясняла, что "солнечные" болеют чаще обычных деток. Ну а так разницу, возможно, они увидят сами. И что самое удивительное, после знакомства и первой репетиции, ребята допытывались, так чем же все-таки отличаются от них новенькие", — вспоминает Татьяна Васильевна.

Готовясь к премьере спектакля "Вот уж эта Пеппи!" о непоседливой девочке, детвора проводила все выходные в областной детской библиотеке, часами оттачивая театральное мастерство и заучивая роли. "Сегодня" побывала на одной из репетиций, во время которой дети слаженно работали и поддерживали друг друга. Все они очень ответственно относятся к своему делу, тем более что на репетициях им приходилось пробовать себя в разных ролях. Поэтому каждый актер знал весь сценарий и мог вовремя подсказать коллеге, если тот вдруг забыл реплику. Особенно активной на репетиции была 17-летняя Вика Цекало, которая исполняла роль полицейского. "Солнечная" девочка пыталась помочь тем, кто забыл слова, а новеньким и вовсе подсказывала движения во время хореографического номера.

Премьера. Театральная студия "Цикада" поведала историю веселой и непосредственной девочки Пеппи. Фото: И. Шевченко

Спустя месяцы репетиций во вторник дети дали свой первый спектакль, который прошел на сцене развлекательного центра в парке им. Горького. Актеры переживали перед началом, но показали отличное представление и заслужили оглушительные аплодисменты зрителей. Для 13-летнего "солнечного" Тимофея Шевченко это был актерский дебют. Во время спектакля он исполнил роль булочника. "Я не переживал, и мне понравилось выступать", — поделился впечатлениями юный актер.

Родители также не могли нарадоваться успеху детворы и зовут остальных "солнечных" деток на занятия. "Мы долго мечтали, чтобы нашелся человек, который смотрел бы на наших детей, как на обычных. Татьяна Васильевна совершенно не разделяет детей, и мой сын занимается в студии, как обычный ребенок", — поделилась с нами мама Тимофея Ирина.

ВНИМАНИЕ И НАВЫКИ

По словам художественного руководителя студии, дети с хромосомными особенностями очень добрые, светлые и отзывчивые, но требуют немного больше времени и внимания. "Этому ребенку нужно дать чуть больше любви. Если вы занимаетесь час, постарайтесь найти еще столько же времени на занятия. Им необходимо социализироваться и осваивать профессиональные навыки, чтобы во взрослой жизни найти работу и реализовать себя. Они могут быть актерами небольшого театра, но у них будет цель в жизни", — советует родителям Татьяна Крохмаль.