Как в Лас-Вегасе: в Харькове поженят за день

Влюбленные могут стать на рушник всего за сутки; недешево, но со всеми свадебными атрибутами

Харьковчане могут скрепить сердца всего за сутки — в городе заработала услуга экспресс-браков. Отныне влюбленным не нужно ждать месяц, чтобы стать на свадебный рушник, а подать заявление и обменяться обручальными кольцами они могут в течение 24-х часов, правда, за срочность придется доплатить.

Экспресс-браки в Харькове регистрируют коммунальные предприятия "Счастливый город" и "Поставщик услуг", офисы которых расположены на ул. Сумской, 96 и 81-а. Как рассказали "Сегодня" в КП "Поставщик услуг", чтобы оформить экспресс-брак, молодоженам нужно взять с собой паспорта, идентификационный код одного из будущих супругов и, если кто-то идет под венец не первый раз, свидетельство о разводе.

После проверки документов подписывается договор, молодожены оплачивают госпошлину, дополнительные услуги предприятия и становятся супругами. Свидетельства о вступлении в брак вручают обоим супругам (два документа начали выдавать с октября 2016-го. — Авт.). Сама процедура, аренда помещения, живая музыка, работа ведущих и фотографа, украшение зала, свадебные аксессуары, рушник и бокалы обойдутся в 6000—6500 гривен. Экспресс-брак можно заключить в любом месте города и даже дома. Выдадут свидетельство о браке и гражданину другой страны.

Организаторы быстрого торжества выедут на дом и подберут наряд

Леонид Поляков и Екатерина Шевченко — первые в Харькове жених и невеста, которые стали супругами через четыре часа после подачи документов. За это время организаторы торжества успели провести церемонию в ресторане и даже подобрать свадебное платье. По словам Леонида Полякова, пара решила спешно пожениться, чтобы сэкономить время и лучше подготовиться к переезду в США, где новоиспеченному мужу предложили работу.

Желающих быстро оформить брак в Харькове много. Директор КП "Счастливый город" Ольга Прудко говорит, что в отличие от загса их сотрудники могут прочитать индивидуальный обряд, подобрать любое музыкальное сопровождение, а после росписи паре дарят большие распечатанные фотографии с церемонии. "У нас есть помещение, где мы предоставляем услугу, но мы не хотим превращать бракосочетание в технический процесс. Нам интересно делать уникальные церемонии, расписывать пары в красивых местах города", – рассказал Ольга Прудко.

ПЛАНЫ НА ОБЛАСТЬ

Подать заявление на заключение брака в течение суток можно в любой день. В главном управлении Министерства юстиции области отрабатывают механизм круглосуточной работы проекта. По словам губернатора Юлии Светличной, офисы для регистрации экспресс-браков могут появиться и в городах областного значения.