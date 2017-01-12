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"Космическая" Масленица в Харькове: парад планет, блины и сжигание Марены http://www.segodnya.ua/img/article/7878/14_main.1484253807.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7878/14_tn.1484253807.jpg Харьков Каждый район города будет представлять планету солнечной системы

"Космическая" Масленица в Харькове: парад планет, блины и сжигание Марены

Сегодня, 22:56

Каждый район города будет представлять планету солнечной системы

В центре. Будут праздновать три дня и сожгут куклу Марену. Фото: sq.com.ua
В центре. Будут праздновать три дня и сожгут куклу Марену. Фото: sq.com.ua

Не успели еще закончиться новогодние праздники, как в мэрии уже начали подготовку к следующим народным гуляниям. Там рассказали, как горожане смогут отпраздновать Масленицу на центральной площади города. В этом году масленичная неделя начнется 20 февраля.

Как рассказала директор департамента культуры горсовета Светлана Бабицкая, основные празднования пройдут с 24 по 26 февраля, и они будут тематическими.

В этот раз на площади Свободы хотят провести парад планет. Участвовать в программе будут все районы города, каждый из них представит одну из планет Солнечной системы.

А вот 26 февраля планируют организовать костюмированное шествие. Стартует парад в 16:00 возле Харьковского национального академического театра оперы и балета. В ярких костюмах участники шествия пойдут по улице Сумской на площадь Свободы. И, по словам Светланы Бабицкой, в финишной точке шествия запланировано сжигание масленичного чучела Марены, которое и является символом уходящей зимы и встречи весны. Конечно же, не обойдутся проводы зимы и без угощений блинами.
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Автор:

Ермоленко Оксана

Источник:

"Сегодня"

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