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Крещенские купания в Харькове: окунулись чиновники, взрослые и дети http://www.segodnya.ua/img/article/7899/85_main.1484859654.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7899/85_tn.1484859654.jpg Харьков Моржи ныряли под присмотром спасателей

Крещенские купания в Харькове: окунулись чиновники, взрослые и дети

Сегодня, 23:00

Моржи ныряли под присмотром спасателей

Саржин яр. К источнику выстраивались целые очереди. Фото: city.kharkov.ua
Саржин яр. К источнику выстраивались целые очереди. Фото: city.kharkov.ua

В Харькове и области прошли обряды освящения воды в источниках. Как всегда многолюдно было в Саржином яру, куда пришли сотни горожан. Освятил воду в центре города Митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий.

Харьковчане не только набирали и святили воду, но и совершали обряд окунания в купель. К полынье выстраивались целые очереди желающих, не побоялись мороза даже дети. Среди смельчаков оказался и глава Шевченковской райадминистрации Владимир Котковский.

В области также не отставали, окунуться решили и чиновники Великобурлукской райадминистрации, правоохранители и местные жители. Как рассказал нам глава района Виктор Слыш, который делился фотографиями местной купели в соцсети, сам он не смог нырнуть из-за недуга. "Я никого не привлекал. Все шли сами. Люди все идут и идут купаться", — рассказал Слыш.

Спасатели также подготовились к празднованию Крещения: к купелям области отправилось 343 сотрудника ГСЧС, которые дежурили на 111 спасательных постах.
спасатели, Крещение, ГСЧС, купель

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Автор:

Козлова Оксана

Источник:

"Сегодня"

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