Крещенские купания в Харькове: окунулись чиновники, взрослые и дети

В Харькове и области прошли обряды освящения воды в источниках. Как всегда многолюдно было в Саржином яру, куда пришли сотни горожан. Освятил воду в центре города Митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий.

Харьковчане не только набирали и святили воду, но и совершали обряд окунания в купель. К полынье выстраивались целые очереди желающих, не побоялись мороза даже дети. Среди смельчаков оказался и глава Шевченковской райадминистрации Владимир Котковский.

В области также не отставали, окунуться решили и чиновники Великобурлукской райадминистрации, правоохранители и местные жители. Как рассказал нам глава района Виктор Слыш, который делился фотографиями местной купели в соцсети, сам он не смог нырнуть из-за недуга. "Я никого не привлекал. Все шли сами. Люди все идут и идут купаться", — рассказал Слыш.

Спасатели также подготовились к празднованию Крещения: к купелям области отправилось 343 сотрудника ГСЧС, которые дежурили на 111 спасательных постах.