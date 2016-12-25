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Кровавая резня под Харьковом: есть жертвы http://www.segodnya.ua/img/article/7829/29_main.1482684671.png http://www.segodnya.ua/img/article/7829/29_tn.1482684671.png Харьков В полиции рассказали подробности шокирующего преступления

Кровавая резня под Харьковом: есть жертвы

Вчера, 18:48

В полиции рассказали подробности шокирующего преступления

Прень убил родную мать. Фото: grim.ru
Прень убил родную мать. Фото: grim.ru

Вчера в центральную городскую больницу Люботина Харьковской области поступил 18-летний парень с колото-резанной раной брюшной полости. Медики сразу же вызвали правоохранителей, которым пострадавший рассказал, что стал жертвой соседа. С его слов, вчера утром он находился в гостях у друзей в поселке Манченки и около 5 утра к ним зашел разъяренный сосед с ножом в руках.

"Мужчина неожиданно нанес удар парню и ушел в неизвестном направлении. Перепуганные товарищи сразу же вызвали скорую. Потерпевшего прооперировали, состояние его здоровья медики оценивают как стабильное", – рассказали в отделе коммуникации облУНП.

В тот же день по месту жительства подозреваемого правоохранители выявили тело 52-летней женщины, его матери, с признаками насильственной смерти. В результате оперативных действий, полицейские совместно с работниками СБУ задержали 22-летнего подозреваемого, жителя поселка Санжары. За умышленное убийство и покушение на убийство задержанному грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, в Харькове произошло двойное убийство  профессора и его сына нашли мертвыми в их квартире.
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Автор:

Максим Иванов

Источник:

"Сегодня"

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