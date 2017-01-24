Кубок Леонида Дуная состоялся

За победу боролись спортсмены из всех регионов Украины, а также представители Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы, Германии и Турции.

Традиционный турнир, посвященный памяти мастера спорта, заслуженного тренера Украины Леонида Александровича Дуная, проводился среди юношей и девушек 2000-2001 гг. рождения. Турнир был организован Федерацией спортивной борьбы города Харькова.

Турнир открыл первый вице-президент Ассоциации спортивной борьбы Украины,генеральный директор ООО "Фармкомпания "здоровье" Александр Доровской

В этом году участники и зрители отметили особенно высокий уровень мероприятия, масштаб которого растет с каждым годом. Так, если в позапрошлом году на харьковских коврах боролись 234 спортсмена, в прошлом году их было уже 300, а в 2017 г. число желающих завоевать Кубок Леонида Дуная достигло 400 человек.

Как отметил заместитель председателя ХОГА Михаил Черняк, по своему размаху турнир фактически уже является международным. И при такой поддержке у Харькова есть все шансы в скором времени стать борцовской столицей Украины.

Юрий Назаренко, директор ХГУФК, заслуженный тренер Украины по вольной борьбе, подчеркнул: турнир с каждым годом становится все сильнее и сильнее, в первую очередь, благодаря фармацевтической компании "Здоровье", которая вот уже много лет выступает главным спонсором соревнований и вкладывает значительные усилия в проведение данного мероприятия. А ведь чем выше уровень проведения турнира, тем больше команд выражают желание принять в нем участие и, соответственно, схватки становятся более зрелищными и захватывающими. По словам Ю. Назаренко, именно поддержка таких меценатов, как Александр Доровской, стала причиной того, что спортивная борьба в Харькове в последнее время переживает настоящий бум.

В первый же день соревнований победу завоевали харьковские спортсмены — воспитанники харьковского государственного высшего училища спортивной культуры №1 Олег Гайдар (46 кг) и Александр Евсеенко (54 кг). Еще двое представителей Харькова добрались до финальных схваток, но уступили в них грузинским сверстникам. Таким образом, на серебряную ступень пьедестала взошли Сергей Марченко (42 кг) и Александр Пандоев (63 кг). Пробившись через утешительные поединки в бронзовый матч, Рустам Гулиев (58 кг) в упорной борьбе завоевал для себя возможность стать третьим в своей категории. К сожалению, еще один наш земляк остановился в шаге от медали. "Бронзовую" схватку проиграл Кирилл Чубаков (69 кг).

Во второй день проведения турнира схватки проводились среди девушек. Серебряными призерами стали Альбина Рылля (весовая категория до 40 кг) и

Кристина Малявка (тяжелая категория, 70 кг). Еще три харьковчанки — Анастасия Логвиненко (46 кг), Анастасия Панасюк (49 кг) и Валерия Кордос (60 кг) завоевали "бронзу".

Победителей международного турнира наградили грамотами, медалями и денежными призами. В церемонии награждения приняли участие Евгений Ручка, президент Федерации спортивной борьбы города Харькова, и Юрий Назаренко.

""Мы постарались сделать все, чтобы турнир был ярким и запоминающимся. Ведь именно такие мероприятия пробуждают в молодежи интерес к спорту, помогают вырасти следующему поколению харьковчан сильными и здоровыми. Намного лучше, когда дети занимаются борьбой, способной воспитать в них мужество и силу воли, чем проводят время на улице. Кроме того, для меня как ученика Леонида Дуная очень важно поддержать замечательные спортивные традиции, которые он заложил в нашем городе. Леонид Александрович — это человек – легенда, сильный, мужественный борец, пример для каждого спортсмена. Он умел воспитывать в детях не только спортивные качества, необходимые для личных побед, но и привить им чувство ответственности за всю команду. И наша задача — передать эти ценности подрастающему поколению борцов", — рассказал Александр Доровской, генеральный директор ООО "Фармацевтическая компания "Здоровье", первый вице-президент Ассоциации спортивной борьбы Украины.