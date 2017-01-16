Массовое отравление в Харькове: семья пострадала от бытового газа
Полиция продолжает устанавливать обстоятельства происшествия
В Харькове продолжают выяснять обстоятельства вчерашнего отравления целой семьи. Как известно, в больницу с диагнозом "отравление неизвестным веществом" поступило шестеро взрослых и 10-летняя девочка.
По предварительным данным полиции, люди пострадали от бытового газа. На данный момент все пострадавшие находятся в палатах общей терапии, медики оценивают их состояние как удовлетворительное.
Напомним, в Харькове на строителя сорвалась консоль с крыши 9-этажки.
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