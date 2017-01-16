Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в регионах Новости Харькова
Массовое отравление в Харькове: семья пострадала от бытового газа http://www.segodnya.ua/img/article/7885/80_main.1484561950.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7885/80_tn.1484561950.jpg Харьков Полиция продолжает устанавливать обстоятельства происшествия

Массовое отравление в Харькове: семья пострадала от бытового газа

Сегодня, 12:17

Полиция продолжает устанавливать обстоятельства происшествия

Жертвами отравления стали семь человек. Фото: otravleniya.com
Жертвами отравления стали семь человек. Фото: otravleniya.com

В Харькове продолжают выяснять обстоятельства вчерашнего отравления целой семьи. Как известно, в больницу с диагнозом "отравление неизвестным веществом" поступило шестеро взрослых и 10-летняя девочка. 

По предварительным данным полиции, люди пострадали от бытового газа. На данный момент все пострадавшие находятся в палатах общей терапии, медики оценивают их состояние как удовлетворительное.

Напомним, в Харькове на строителя сорвалась консоль с крыши 9-этажки.
семья, отравление, медики, полиция, девочка, обстоятельства, пострадавшие, в Харькове

Вы сейчас просматриваете новость "Массовое отравление в Харькове: семья пострадала от бытового газа". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Максим Иванов

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

В Киеве на Троещине легковушка сбила девушку-пешехода и остановила трамваи

Сегодня, 12:13

На месте работает полиция

Харьков

Жертвой преступников стала пожилая женщина. Фото: полиция

В Харькове неизвестные подожгли дом, чтобы скрыть убийство и грабеж

Сегодня, 11:51

Преступники унесли с собой ценное имущество

Происшествия и криминал

По данному факту открыто уголовное производство. Фото: pixabay.com

Военный застрелился в Полтавской области

Сегодня, 11:50

26-летнего капитана нашли с огнестрельным ранением; по предварительной информации полиции, мужчина покончил жизнь самоубийством во время несения службы

Запад

На Закарпатье столкнулись два микроавтобуса: погибли мужчина и женщина

Сегодня, 11:39

Еще трех травмированных участников ДТП госпитализировали 

Харьков

В Харькове маршрутка, легковушка и пешеход попали в ДТП

Сегодня, 11:28

В результате аварии пострадали два человека

Происшествия и криминал

Фото: соцсети

Кровавые разборки в Житомирской области: участников перестрелки разыскивают

Сегодня, 10:40

В регионе продолжается спецоперация полиции; кроме того, в усиленном режиме работают и патрульные Житомира

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.