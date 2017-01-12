На базе отдыха под Харьковом произошла перестрелка

Правоохранители расследуют инцидент на базе отдыха в селе Липцы Харьковского района.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП, в местное отделение полиции поступила информация о том, что на территорию базы пытаются проникнуть неизвестные.

Выехав на место происшествия правоохранители установили, что на базу приехал отдыхать ее 38-летний новый директор вместе с друзьями. При этом 46-летний бывший директор, находясь также на этой территории, подошел к ним и стал стрелять из собственного гладкоствольного ружья, ранив в голову одного из мужчин.

Новый директор в целях самозащиты совершил выстрелы из травматического оружия в сторону 46-летнего мужчину и также ранил его.

С места происшествия были изъяты вещественные доказательства. Оба пострадавших доставлены в больницу, состояние их здоровья врачи оценивают как удовлетворительное.

Бывшему директору базы полицейские вручили письменное уведомление о подозрении в совершении покушения на убийство. Следственные действия продолжаются.

Ранее сообщалось, что в Харькове парни открыли стрельбу по людям с восьмого этажа.