На Харьковскую область надвигаются морозы

В Харьковскую область идут морозы. Синоптики прогнозируют снижение температуры до –26 градусов и сильный ветер до 29 января.

В связи с похолоданием оперативный штаб при ОГА решил перевести на усиленный режим работы все службы, которые отвечают за жизнедеятельность региона. По словам замгубернатора Марка Беккера, в области будут работать пункты обогрева, организуют раздачу горячей еды и теплых вещей.

Как рассказал нам помощник начальника ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Игорь Лупандин, на базе госучреждений в области работает 384 стационарных пункта обогрева. А для автомобилистов, которые могут оказаться в снежном плену, обустроили семь передвижных пунктов: пять в Харькове и по одному в Волчанском и Валковском районах.