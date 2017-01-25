На Харьковскую область надвигаются морозы

Вчера, 21:52

В области будут работать пункты обогрева, организуют раздачу горячей еды и теплых вещей

В морозы: горячая еда и одежда. Фото: ТРК &quot;Терра&quot;
В морозы: горячая еда и одежда. Фото: ТРК "Терра"

В Харьковскую область идут морозы. Синоптики прогнозируют снижение температуры до –26 градусов и сильный ветер до 29 января.

В связи с похолоданием оперативный штаб при ОГА решил перевести на усиленный режим работы все службы, которые отвечают за жизнедеятельность региона. По словам замгубернатора Марка Беккера, в области будут работать пункты обогрева, организуют раздачу горячей еды и теплых вещей.

Как рассказал нам помощник начальника ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Игорь Лупандин, на базе госучреждений в области работает 384 стационарных пункта обогрева. А для автомобилистов, которые могут оказаться в снежном плену, обустроили семь передвижных пунктов: пять в Харькове и по одному в Волчанском и Валковском районах.
Харьков, ветер, холод, пункты обогрева, ГСЧС, сильный ветер

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Автор:

Максим Иванов

Источник:

"Сегодня"

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