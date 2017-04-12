На стоянке в Харькове сгорели шесть автомобилей

Сегодня, 11:42

Инцидент произошел на проспекте Петра Григоренко


В Харькове горела автостоянка. Как сообщает ГСЧС, пожар произошел сегодня ночью на проспекте Петра Григоренко.

"Пожарные, прибывшие по вызову установили, что огнем полностью охвачены шесть машин. Общая площадь пожара составляла 30 кв.м. Также огонь угрожал еще двум легковым автомобилям, стоявшим рядом. Бойцы ГСЧС приняли меры, чтобы спасти их от уничтожения, поэтому они получили лишь частичные повреждения", – рассказали спасатели.

Сейчас специалисты выясняют причину возникновения пожара.

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Фото: ГСЧС

Напомним, 9 апреля в Харькове двое подростков пробрались на территорию электростанции, и чтобы сделать селфи, залезли на опору. Ребят ударило током. В полиции дело расследуют как служебную халатность. После инцидента один из парней получил ожоги 80% тела и умер в больнице.
Харьков, пожар, огонь, автомобили, пожарные

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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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