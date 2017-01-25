ФОТОФАКТ. Нацгвардия ищет бойцов

Вчера, 21:48

Курсанты зазывают кадетов в Нацгвардию

Национальная академия Нацгвардии Украины активно ищет курсантов. На днях представители вуза отправились к учащимся "Кадетского корпуса" в Дом офицеров. Будущим выпускникам не только поведали о факультетах академии и показали образцы оружия, которое есть на вооружении в Нацгвардии, но и дали возможность попробовать себя в будущей профессии. Кадеты с удовольствием примеряли специальный костюм для разминирования, который надевают специалисты-взрывотехники.
армия, курсанты, кадеты, дом офицеров

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"Сегодня"

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