ФОТОФАКТ. Нацгвардия ищет бойцов

Национальная академия Нацгвардии Украины активно ищет курсантов. На днях представители вуза отправились к учащимся "Кадетского корпуса" в Дом офицеров. Будущим выпускникам не только поведали о факультетах академии и показали образцы оружия, которое есть на вооружении в Нацгвардии, но и дали возможность попробовать себя в будущей профессии. Кадеты с удовольствием примеряли специальный костюм для разминирования, который надевают специалисты-взрывотехники.