Назначение в полиции Харькова: суд вернул полковнику должность

В Первомайском отделе полиции Харькова представили нового руководителя. Им стал полковник Владимир Кагадий, работающий в органах внутренних дел с 1990-го. "Владимир Сергеевич — опытный специалист, он владеет оперативной обстановкой и способен в короткий срок организовать работу всех служб Первомайского отдела полиции", — сказал на представлении нового руководителя замначальника облуправления Нацполиции Виталий Гузь.

Оказалось, Кагадий ранее не прошел переаттестацию, и в июне 2016-го его уволили с должности начальника Харьковского отдела полиции из-за служебного несоответствия. Как сообщили в отделе коммуникации полиции области, полковник восстановился в прежней должности по решению суда.

В постановлении окружного админсуда сказано, что по результатам тестирования Владимир Кагадий набрал 47 баллов из 120 возможных, но этого недостаточно для увольнения при наличии других "позитивных показателей". Также суд постановил взыскать с облуправления полиции в пользу полковника денежное обеспечение за все время вынужден­ного прогула.