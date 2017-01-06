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Назначение в полиции Харькова: суд вернул полковнику должность http://www.segodnya.ua/img/article/7860/43_main.1483713190.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7860/43_tn.1483713190.jpg Харьков Руководителем отдела стал Владимир Кагадий, не прошедший переаттестацию

Назначение в полиции Харькова: суд вернул полковнику должность

Сегодня, 16:33

Руководителем отдела стал Владимир Кагадий, не прошедший переаттестацию

Назначили. Владимир Кагадий (справа) руководит копами в Первомайском. Фото: hk.npu.gov.ua
Назначили. Владимир Кагадий (справа) руководит копами в Первомайском. Фото: hk.npu.gov.ua

В Первомайском отделе полиции Харькова представили нового руководителя. Им стал полковник Владимир Кагадий, работающий в органах внутренних дел с 1990-го. "Владимир Сергеевич — опытный специалист, он владеет оперативной обстановкой и способен в короткий срок организовать работу всех служб Первомайского отдела полиции", — сказал на представлении нового руководителя замначальника облуправления Нацполиции Виталий Гузь.

Оказалось, Кагадий ранее не прошел переаттестацию, и в июне 2016-го его уволили с должности начальника Харьковского отдела полиции из-за служебного несоответствия. Как сообщили в отделе коммуникации полиции области, полковник восстановился в прежней должности по решению суда.

В постановлении окружного админсуда сказано, что по результатам тестирования Владимир Кагадий набрал 47 баллов из 120 возможных, но этого недостаточно для увольнения при наличии других "позитивных показателей". Также суд постановил взыскать с облуправления полиции в пользу полковника денежное обеспечение за все время вынужден­ного прогула.
полиция, назначение, должность

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Автор:

Макаренко Анна

Источник:

"Сегодня"

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