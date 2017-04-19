Непогода в Харькове: темнота и парализованное движение

В результате непогоды в Харьковской области полностью обесточен 61 населенный пункт, еще в 33 электричества нет частично. Как сообщает облгосадминистрация, в основном – это населенные пункты Волчанского, Змиевского, Харьковского и Нововодолажского районов.

В данный момент в ликвидации последствий снегопадов задействованы 170 аварийных бригад – около 500 сотрудников. В частности, сообщают спасатели, уже поступило 150 заявок об упавших деревьях. Уже более 10 раз спасатели привлекались к буксировке застрявших автомобилей.

"Рассыпано песчано-соляной смеси – 138 кубометров, соли – 42 тонны. Расчищено автодорог государственного уровня – 116 км, местного уровня – 6 км", – рассказали спасатели.