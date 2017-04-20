Непогода в Харькове: убирают деревья и чистят тысячи километров дорог от снега

Сегодня, 13:38

Коммунальщики не сидят без дела

Непогода в Харькове. Фото: соцсети
Непогода в Харькове. Фото: соцсети

Харьков и область приходят в себя после неожиданного снегопада и похолодания. Дорожники, коммунальщики и спасатели продолжают расчищать дороги и убирать поваленные деревья, а водители не рискуют выезжать в город на своих автомобилях, которые уже "переобули" в летнюю резину.

Как сообщили в ХОГА, вчера утром на дорогах региона работало почти три сотни рабочих и 170 единиц техники. За сутки им удалось очистить от снега почти 2000 км дорог государственного и 1800 км дорог местного значения. "Также проводим работы по спуску воды с проезжей части автодорог. Эти меры позволят спасти асфальт от преждевременного разрушения и сделать проезжую часть менее сколькзой", – говорят в Службе автомобильных дорог области.

Используют в своей работе дорожники и противогололедные средства. Всего же на дороги области высыпали за сутки 429 "кубов" песчано-солевой смеси и 127 тонн соли.

Спасатели и коммунальщики продолжают распиливать и убирать поваленные деревья и крупные ветки. В результате непогоды, говорят в облуправлении ГСЧС, было повреждено 17 автомобилей. 19 апреля спасателям пришлось 21 раз буксировать автомобили, среди них было и две машины скорой помощи. Помогали они и добираться фельдшеру к больному, еще одного пациента спасатели доставляли до кареты "скорой".

Вчера в городе столбик термометра опускался до -3, а снега после обильного снегопада намело на 11-24 см.
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Автор:

Максим Иванов

Источник:

"Сегодня"

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