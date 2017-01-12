Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в регионах Новости Харькова
Непогода в Харькове: из "плена" спасали грузовики, а врачей доставляли на спасательной машине http://www.segodnya.ua/img/article/7878/8_main.1484252085.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7878/8_tn.1484252085.jpg Харьков Спасатели возят медиков к пациентами помогают водителям грузовиков

Непогода в Харькове: из "плена" спасали грузовики, а врачей доставляли на спасательной машине

Сегодня, 22:14

Спасатели возят медиков к пациентами помогают водителям грузовиков

Борьба со стихией. Улицы Харькова расчищают 38 роторов. Фото: city.kharkov.ua
Борьба со стихией. Улицы Харькова расчищают 38 роторов. Фото: city.kharkov.ua

В Харькове и области снегопады добавили работы коммунальщикам и спасателям. Каждый день сотрудники ГСЧС освобождают авто из снежного плена, сотрудники облслужбы автомобильных дорог выходят на работу ночью, а дворников в Харькове спасают специальные роторы.

Как сообщили в ГСЧС в Харьковской области, за сутки 11 января спасателям пришлось шесть раз выезжать на помощь водителям в городе и области, которые попали в снежные заносы или оказались на скользких участках дороги. В Харькове в снежном плену оказалось три грузовика. А фельдшера скорой помощи сотрудники ГСЧС доставили к пациенту в поселке Высокий на спасательной машине.

По словам замначальника Службы автомобильных дорог Украины в Харьковской области Михаила Богатыря, дороги сегодня расчищали 200 единиц снегоуборочной техники и 161 дорожный рабочий.

В Харькове же помимо снегоуборочных машин работает и 38 роторов, один из которых заменяет 30 дворников. Расчищают снег и 1500 человек.
снег, спасатели, стихия, непогода, снежные заносы, ГСЧС

Вы сейчас просматриваете новость "Непогода в Харькове: из "плена" спасали грузовики, а врачей доставляли на спасательной машине". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Козлова Оксана

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

В столице ожидается облачная с прояснениями погода

Погода в Киеве на пятницу, 13: сильные порывы ветра и 0°

Сегодня, 18:52

Ночью будет морозно, на дорогах – скользко  

Запад

Снег на Закарпатье. Фото: mukachevo.net

Запад Украины вновь накрывают снегопады: для больших машин закрыты дороги

Сегодня, 17:22

Ограничения для езды на большегрузном транспорте ввели в Ивано-Франковской и Закарпатской областях

Одесса

Огонь унес жизни двух человек. Фото: kievvlast.com.ua

В Одесской области огонь унес жизни двух человек

Сегодня, 17:06

Причина возгорания и гибели людей выясняются

Украина

Водителям грозит опасность на дорогах. Фото: ГСЧС

Непогода в Украине: где водителям грозит опасность (инфографика)

Сегодня, 16:50

Ряд дорог остаются закрытыми для грузовых автомобилей

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.