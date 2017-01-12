Непогода в Харькове: из "плена" спасали грузовики, а врачей доставляли на спасательной машине

В Харькове и области снегопады добавили работы коммунальщикам и спасателям. Каждый день сотрудники ГСЧС освобождают авто из снежного плена, сотрудники облслужбы автомобильных дорог выходят на работу ночью, а дворников в Харькове спасают специальные роторы.

Как сообщили в ГСЧС в Харьковской области, за сутки 11 января спасателям пришлось шесть раз выезжать на помощь водителям в городе и области, которые попали в снежные заносы или оказались на скользких участках дороги. В Харькове в снежном плену оказалось три грузовика. А фельдшера скорой помощи сотрудники ГСЧС доставили к пациенту в поселке Высокий на спасательной машине.

По словам замначальника Службы автомобильных дорог Украины в Харьковской области Михаила Богатыря, дороги сегодня расчищали 200 единиц снегоуборочной техники и 161 дорожный рабочий.

В Харькове же помимо снегоуборочных машин работает и 38 роторов, один из которых заменяет 30 дворников. Расчищают снег и 1500 человек.