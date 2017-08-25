Невероятное исполнение гимна на концерте "Океана Эльзы" в Харькове: опубликовано видео

На переполненном 30-тысячном стадионе харьковчане спели перед музыкантами

В День Независимости, 24 августа, жители Харькова красиво исполнили гимн Украины на концерте группы "Океан Эльзы". Соответствующее видео опубликовано на странице группы в Facebook.

"Фантастический Харьков, спасибо вам за незабываемый концерт вчера! Именно вы помогли создать атмосферу круга близких друзей на 30-тысячном стадионе "Металлист" – говорится в сообщении группы.

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В комментариях под видео пользователи разразились восторгом в адрес харьковчан и всего действа в целом.