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Новинки Харькова-2017: единый билет, трасса для ВМХ и бизнес-навигатор http://www.segodnya.ua/img/article/7818/13_main.1482357530.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7818/13_tn.1482357530.jpg Харьков Не оставили без внимания депутаты горсовета и "Стратегию развития Харькова до 2020 года", решив преображать город по плану, который разрабатывали 250 человек

Новинки Харькова-2017: единый билет, трасса для ВМХ и бизнес-навигатор

Сегодня, 06:30

Не оставили без внимания депутаты горсовета и "Стратегию развития Харькова до 2020 года", решив преображать город по плану, который разрабатывали 250 человек

Обещают велотрассу ВМХ. Фото: delfi.lv
Обещают велотрассу ВМХ. Фото: delfi.lv

Как и обещали в мэрии, на предновогодней сессии городские избранники дали зеленый свет единому электронному билету для метро, троллейбусов и трамваев. Разработкой нововведения для Харькова будет заниматься ООО "Финансовая компания "Платежный центр". Предусмотрели в бюджете города и 20 млн грн на покупку новых "рогатых".

Не оставили без внимания депутаты горсовета и "Стратегию развития Харькова до 2020 года", решив преображать город по плану, который разрабатывали 250 человек.

Расщедрились депутаты и на спорт, выделив 20 млн грн из городской казны на строительство олимпийского объекта. Речь идет о трассе для ВМХ (велосипедного мотокросса. — Авт.) и о базе, которая будет объединять бег, велосипедный и лыжный спорт. Строить эти объекты планируют в 2017-м. Велодом обещают возвести недалеко от памятника велосипедисту напротив автобусной остановки в районе Лесопарка. А велотрасса пройдет у Саржиного яра, на ней планируют принимать кубки всеукраинского и европейского уровня.

Планируют депутаты помочь и местному бизнесу, открыв электронные сервисы для предпринимателей. По словам директора департамента административных услуг и потребительского рынка Виктории Китайгородской, будут создавать специальный бизнес-навигатор, в котором разместят информацию о всех предприятиях среднего и малого бизнеса. Там же можно будет ознакомиться с исследованиями маркетологов и статистикой.

Второй электронный сервис "Помощь предпринимателю" должен существенно облегчить жизнь состоявшимся и бизнесменам-новичкам. Желающие смогут получить онлайн консультации, узнав, как привлечь инвестиции и составить бизнес-план. Заработают ресурсы уже в следующем году.
инвестиции, строительство, спорт, единый билет, навигатор, электронный билет

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