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Новогодние ЧП в Харькове: заложники и смертельные ДТП http://www.segodnya.ua/img/article/7860/77_main.1483726695.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7860/77_tn.1483726695.jpg Харьков В Харькове женщине хлопушка сломала руку, а на вокзале ловили торговцев водкой

Новогодние ЧП в Харькове: заложники и смертельные ДТП

Сегодня, 20:18

В Харькове женщине хлопушка сломала руку, а на вокзале ловили торговцев водкой

Нерадивый сын. 30-летний мужчина держал в заложниках родителей. Фото: facebook.com
Нерадивый сын. 30-летний мужчина держал в заложниках родителей. Фото: facebook.com

Новогодние праздники в Харькове не обошлись без происшествий. Горожане пострадали от петард, несовершеннолетним продавали спиртное, а многодетная семья потеряла ребенка.

В первый день нового года в Харьковскую городскую больницу скорой и неотложной помощи с травмами обратились 111 человек, 2 января — 89. "В состоянии алкогольного опьянения пациентов было не больше, чем в другие дни. Три человека пострадали от взрыва петард и хлопушек: девятилетний ребенок, мужчина и женщина. Мужчина получил ожоги, а женщина — перелом руки от взрыва хлопушки", — рассказал заместитель главврача больницы по хирургической помощи Андрей Козаченко. По его словам, ни один из этих пациентов на стационарном лечении не остался. Ребенок пострадал не сильно, ему оказали необходимую помощь, после чего за его здоровьем наблюдают в горбольнице №14.

В новогодние дни работа была не только у медиков, но и у полицейских. Только в ночь на 1 января копов вызывали 484 раза. Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции города, за сутки в городе произошло 17 ДТП, правоохранители составили 26 протоколов на водителей за управление в нетрезвом состоянии. С пьянством правоохранители боролись не только на дорогах.

В новогоднюю ночь патрульные остановили 26 пьяных водителей

На Южном вокзале сотрудники фискальной службы, налоговой милиции, вместе с представителями Слободского казацкого войска, выявили случаи незаконной торговли некачественной водкой. Спиртное продавали нелегальные работники, причем отпускали даже несовершеннолетним. Правоохранители составили акты для привлечения виновных к ответственности.

Было неспокойно и на дорогах: смертельная авария произошла 3 января. Как сообщили в УПД ГУНП в Харьковской области, раним утром на окружной дороге в районе Алексеевки столкнулись автомобили Mitsubishi Lancer и Audi Q7. От удара машины отбросило в разные стороны, а обломки авто разлетелись в радиусе 70 метров. На месте погибли 37-летний водитель Mitsubishi, его 34-летняя супруга и 16-летний сын.

В живых осталась только трехлетняя дочь, которую с легкими ушибами доставили в больницу. ЧП произошло и на автозаправке на Московском пр-те, 269, куда заехал горящий Daewoo Lanos. К счастью, огонь быстро потушили.

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ЧП на автозаправке. Пылающий Daewoo Lanos подъехал к емкостям с горючим. Фото: facebook.com

Не всегда внимательными были и родители малышей. 1 января патрульные нашли 3-летнюю девочку, которая сама ходила по проезжей части, была легко одета и напугана. Спустя время она указала на дом, в котором живет. Как сообщают в пресс-службе патрульной полиции, копы передали ребенка родителям, которые объяснили, что малышка без присмотра была 15 минут и сама ушла со двора. Кроме нее в семье еще двое детей.

ВЗЯЛ РОДНЮ В ЗАЛОЖНИКИ

В полночь 2 января патрульные полицейские Харькова получили вызов от жителей дома в пер. Зерновом. В одной из квартир были слышны крики о помощи, звук падающих предметов, борьбы и угрозы выбросить кого-то с балкона. Выяснилось, что пожилых супругов держит в заложниках собственный сын, злоупотребляющий спиртным. Патрульный инспектор по газовой трубе добрался к балкону квартиры на втором этаже и отвлек 30-летнего буяна, вооруженного кухонным топором. Пострадавшие открыли входную дверь, сына задержали.
ДТП, спиртное, заложники, фейерверки, хлопушки

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Автор:

Макаренко Анна

Источник:

"Сегодня"

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